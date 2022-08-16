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社會 社會焦點 保障人權

台人都被騙去柬埔寨？　台商勸世文戳真相：落地被要求1事快跑

▲▼柬埔寨台商勸世文。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲一位柬埔寨台商寫下勸世文，直言那些到柬埔寨淘金的台灣人，其實都知道自己去那邊要幹嘛。（圖／翻攝爆廢公社公開版，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

柬埔寨詐騙最近成為國人關注焦點，一位曾在柬埔寨首都金邊工作的台商發文提出12點觀察，直接戳破那些到KK園區的台灣人應該都是「知道自己要做什麼的」，如果真的不知道，那應該笨到連詐騙集團都不會要，下場就是被割器官。這位台商也提醒台灣人，如果一落地就被拿走護照就很有問題，這時候就要想盡辦法快走。

這位台商在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，指出最近2年因疫情沒過去柬埔寨，但以過去長期在當地經商的經驗來看，提出12點來談論最近話題最熱的柬埔寨詐騙，其中一點他的觀察相當合理。

▲▼柬埔寨台商勸世文。（圖／翻攝爆廢公社）

▲柬埔寨台商透露，如果笨到連自己去柬埔寨都不知道要幹嘛，最後只能淪為被賣器官的工具人。

這位台商認為，其實很多台灣人到當地「其實是知道自己要做詐騙之類的不法工作」，只是沒想到到當地會像被當狗一樣對待而已。他說，如果連這點也不知道，表示那個人已經笨到連詐騙集團都不想要，就只能淪被賣器官，最後就是被輾轉送到海外去、最後身體感染過世。

他透露，柬埔寨是軍權國家，所以警察在當地其實用處不大，他也呼籲那些執意要去柬埔寨淘金的台灣人，真的很想「為了生活賭一把」，那要小心，如果一落地護照就被收起來，那就一定有問題，請馬上想盡辦法、不惜大鬧機場也要離開。

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