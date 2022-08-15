蘇貞昌為雲林送2大紅包　劉建國爭取150億元打造長照醫療重鎮

▲行政院長蘇貞昌、立委劉建國一同出席「國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程動土典禮」。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

全國首座「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」15日舉行開工動土典禮，行政院長蘇貞昌率行政院團隊、衛福部長薛瑞元、教育部長潘文忠、國家衛生研究院長梁賡義、雲林縣立委劉建國等人到場執鏟。對此，劉建國表示，雲林醫療資源長期缺乏，老年人口全國倒數，在長期爭取下，蘇貞昌帶來兩個大紅包，為雲林醫療注入一強心劑，更是超前部署來面對未來的挑戰。

有關劉建國所稱「蘇貞昌的兩個大紅包」，分別是「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」預算將從21億提升到40億，以及「台大雲林分院虎尾院區二期醫療大樓興建」從100億元增加到110億元，兩案經費達150億元。

蘇貞昌表示，這些預算的爭取，劉建國是幕後重要推手，雲林長輩很多，台灣長輩也越來越多，因此總統團隊在長照方面不輸人，從總統蔡英文上任時，長照預算50億，到現在一年600億，長照據點從700點到現在1萬3千點，照服員也從2萬5千人成長到9萬人，這就是照顧人民。



蘇貞昌強調，國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心在雲林絕對有必要，對台灣的高齡長輩，有什麼需求要研究清楚，同時超前部署，這些國外先進國家都在執行了，因此政府也提供經費，讓國衛院及台大來做。他說，同時特別拜託台大醫院，針對台大雲林分院虎尾院區新院區的相關設計一次到位，盡速來完成新院區建設，讓雲嘉長輩不用舟車勞頓，可以就近看病。



劉建國表示，世界國家從高齡社會進入超高齡社會平均用了40年，台灣不到6年的時間就要進入超高齡社會，因此國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心要趕緊進行，美國、德國、日本很早就開始超前部署，因此他在10年前就開始為雲林擘劃未來10年發展，從前朝爭取到現在。



劉建國指出，未來中心落成後，更將全面性的針對長照醫療、高齡環境以及相關產業做更全面的研究及盤點，讓雲林未來將成為全國銀髮樂活的首善之都、模範城市，同時透過雲林成功的模式，複製在全國各地縣市，讓台灣高齡長者都可以安心在地老化、安養、醫療；還有台大雲林分院虎尾院區二期醫療大樓興建，更可以提升整個雲林醫療環境與品質，降低跨區就醫的障礙，滿足雲林縣民在地醫療需求，今天兩者相結合，將雲林打造一個長照、醫療重鎮。

▼行政院長蘇貞昌、立委劉建國一同出席「國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程動土典禮」。（圖／行政院提供）

