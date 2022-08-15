苗栗藍營分裂　鍾東錦稱「1藍拚3綠」：我才是正藍

▲鍾東錦接受節目專訪表達參選到底的決心。（圖／鍾東錦競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣長參選人鍾東錦15日接受YAHOO節目《今天誰來沛》專訪，主持人鍾沛君問到目前選情如何？誰是正藍軍？會不會參選到底？等關鍵問題，鍾東錦表示，目前苗栗選情是「1藍拚3綠」，除了他是藍的之外，其他3個主要候選人都和綠營有關，他強調自己是正藍軍，有信心守住苗栗這片藍天。

主持人首先問及，國民黨提名人謝福弘強調縣內幾位前輩都支持他的說法，鍾東錦認為這和外界實際認知有落差，之前國民黨前主席吳敦義在抗議農田水利會回歸國有的時候，謝福弘是公開反對國民黨，甚至自己辭掉國民黨苗栗市黨部主委，隨後馬上接任改制後的農田水利署苗栗管理處處長一職，去年屆齡退休，又變成國民黨的候選人，這是「很諷刺的一件事」，鍾東錦說他的黨性堅不堅強？是藍軍還是綠軍？還是只想做官？

至於國民黨在苗栗為何不辦初選，甚至出現徵召立法委員徐志榮遭婉拒的窘境，鍾東錦表示，時代不同了，政治不能再黑箱作業，黨中央去問的前縣長和前前縣長都曾經和民進黨合作過，前縣長劉政鴻在上一屆縣長選戰，更是直接站在徐定禎旁邊，不但公開力挺，還幫忙開罵徐耀昌縣長，鍾東錦說，這些過程，苗栗鄉親都看在眼裡，只有黨中央看不到，而且連一場公平、公正、公開的初選都不敢辦，這是令他非常無法理解的地方。

至於民進黨和時代力量提名人選，分別是前頭份市長徐定禎和苗栗縣議員宋國鼎，鍾東錦指出，無庸置疑，他們2人都綠軍，可是很多民進黨的朋友說，徐定禎入黨2年多，而且是為了選舉提名才入黨，鍾東錦強調自己是正藍、純藍，連家裡的衣服都是藍的，只有他敢保證自己是真正的藍軍。

日前國民黨秘書長黃健庭曾說，在苗栗的協調過程當中，耗費掉很多件防彈背心，鍾東錦認為受傷的是黃健庭不是他，他反問黃健庭：「有哪一個縣市首長是他協調出來的？」，他以台南為例，他本來要協調陳以信，後來也變謝龍介。

根據7月15日民調機構所釋出的民調顯示，鍾東錦以30.38%領先，緊追在後的是徐定禎18.78%和宋國鼎的16.42%，國民黨所提名的謝福弘以12.38%墊底，支持者擔心「最後會不會得利的是民進黨？」甚至有地方人士仍懷抱藍軍整合的希望，鍾東錦表示，政治是眾人之事，不應該有所謂的私下利益交換，擔任縣黨部主委近2年來，從100場公投說明到18鄉鎮市傾聽之旅，地方的需求，他都採取公正、公開的態度，提供必要的協助，因此才會獲得基層鄉親的支持，若國民黨考紀會開鍘，他仍會「參選到底」。

最後，平常喜歡唱客家山歌的鍾東錦也應鍾沛君的要求，現場唱了一段採茶山歌仔，讓鍾沛君直呼瞬間感覺到了田野之間，「被政治耽誤的客家歌手」果然名符其實。

▲鍾東錦接受節目專訪表達參選到底的決心。（圖／鍾東錦競選總部提供）