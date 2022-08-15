蔣萬安拋公車座位預約　柯文哲酸「不切實際」：去坐計程車就好

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前拋出成立「雙北公共運輸委員會」政見，其中包括公車座位上網預約，引發外界熱議。台北市長柯文哲15日直言，公車座位預約系統不切實際，「如果要這樣，去坐計程車就好。」

▲柯文哲赴議會專案報告，左為交通局長陳學台。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲15日上午赴台北市議會專案報告，民進黨台北市議員李建昌表示，近期還未聽聞柯文哲回應蔣萬安的「公車座位預約系統」政見，現行北市公車有無預約制度？柯文哲回應，有公車班次預約，但如果座位要預約，「我覺得現階段不切實際。」

李建昌追問，蔣萬安是否比柯文哲、交通專業人士還行，公車座位預約究竟做不做得到？柯文哲直言，台北市有公車班次預約，但沒有座位預約，「如果要這樣，他去坐計程車就好。」

台北市交通局長陳學台指出，北市針對客源不穩定部分採公車預約方式，有民眾預約才會開，但目前沒有「座位預約」，而且台北市也不需要。柯文哲也補充道，預約制價錢難以計算，現階段很難執行。

最後，李建昌批評，蔣萬安從小到大沒坐過公車，就算有坐過也很少，不知公車族每日遭遇的困境，才會開出這樣的支票。

▼台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）