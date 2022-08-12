獨／林智堅民調落後張善政10.9%　蔡英文快刀換堅幕後關鍵

▲林智堅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對林智堅退出桃園市長選舉，改由民進黨立委鄭運鵬，《ETtoday東森新媒體》獨家掌握一份民調，數據顯示，林智堅被台大撤銷學位後，支持度落後張善政10.9%，民進黨主席蔡英文才趕緊換將止血。

本網掌握一份由桃園地方人士委託聯合報系所做民調，與張善政團隊所掌握的高度吻合。台大學術倫理審議委員會於8／8公布論文審查結果，確認林抄襲之後，調查統計至11日止，民調結果顯示，國民黨參選人張善政支持度為36.3%，林智堅則掉到25.4%，民眾黨的賴香伶為11.6%，林落後張高達10.9%。

林智堅自參選後，支持度維持微幅領先張善政，外界預估雙方呈現五五波。根據聯合報於6月底的民調，當時林智堅還領先張善政2%，然而在7月初林智堅被踢爆台大國發所論文抄襲，又接連被查出中華大學論文高達94%抄襲及「新竹五人幫」工程門，一路遭受極大挑戰。

然而，一向以民調為選戰判斷基準的民進黨選對會，也因為林智堅落後幅度已跨過雙位數，所以快刀斬亂麻。

總統蔡英文於12日中午11時40分左右離開總統府，前往官邸召開選對會。隨後林智堅宣布退出桃園市長選戰，由鄭運鵬出戰，民進黨桃園選情是否崩盤，仍受到高度關注。

該份民調抽樣方法以桃園市選區住宅電話簿為抽樣母體清冊，採分層系統隨機抽樣方式抽取電話樣本，並以尾數兩位數隨機方式變更之，以涵蓋未登記之住宅電話。再依照「任意成人」原則篩選合格受訪者。本次調查共計完成訪問1,073位有效樣本，在5%的信心水準下，全體樣本的抽樣誤差在3.0個分點內。

▼林智堅民調落後張善政10.9%。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

