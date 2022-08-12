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民進黨湧言會選將穿高中制服　集體力挺18歲公民權入憲

▲▼民進黨派系湧言會全體選將穿高中制服，在國際青年日力挺18歲公民權入憲。（圖／趙天麟辦公室提供）

▲民進黨派系湧言會全體選將穿高中制服，在國際青年日力挺18歲公民權入憲。（圖／趙天麟辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委趙天麟12日表示，今天是聯合國訂定的「國際青年日」，湧言會呼籲大家重視青年議題，而今年的主題是「代際團結」，需要各個年齡層、不分老少攜手共同合作，擅長空戰宣傳的湧言會也搭上熱潮，全體選將身穿高中制服齊喊「我的未來我決定」，支持18歲公民權修憲複決。

趙天麟透過新聞稿說明，湧言會在召集人王定宇以及決策委員趙天麟、林楚茵、何博文、阮昭雄、李妍慧等人的帶領下，全國26位議員參選人在國際青年日這天集體穿上「高中制服」，象徵為青年發聲，從全國各地遍地開花響應對「18歲公民權」的支持。

王定宇指出，支持年輕人不單僅是聽取年輕人的想法，還需要為青年參與公共事務、政治生活提供更多機會，因此湧言會這次訴求「我的未來我決定，我支持18歲公民權入憲」，意味「18歲公民權」是不分世代、黨派或族群都要共同推動的議題。

對此，王定宇帶領台南市議員參選人陳金鐘、陳皇宇等人，在臉書上用影片向年輕人發聲；高雄市議員李喬如、張漢忠、江瑞鴻也穿上高中制服，呈現另類反差萌；高雄市議員林智鴻、黃文益以及高雄市議員參選人林志誠則共同喊出支持「18歲公民權」。

高雄市議員參選下李雅慧、李雨庭、鄭孟洳、黃雍琇、黃秋媖等人邀集年輕學子一起入鏡，創意十足；高雄市平地原住民議員參選人巫振興也以重視原青議題力挺此次活動。另外，趙天麟因為在居隔期間，只好翻出壓箱寶扮裝上場，甚至戴上「柯南」眼鏡，笑稱儼然是大型cosplay的現場。

新北市議員何博文則自嘲，自己與高中相比體重差了快30公斤，並且與新北市議員張志豪共同帶領參選人黃淑君、李宇翔、曾進益展現青春洋溢、年輕氣息；林楚茵及台北市議員阮昭雄則號召台北市議員參選人顏若芳、林延鳳、趙怡翔換裝，呈現迎向未來朝氣，展現年輕人的熱血。

另外，新竹市議員李妍慧也換上新竹女中的制服，被眾人一致讚嘆「毫無違和感」，並且將與桃園市議員參選人李柏瑟、彰化縣議員辜皇譯、吳為杰等神采奕奕端出青年政策帥氣上陣。

趙天麟表示，湧言會年輕靈活彈性的派系屬性，屢創媒體話題，有能力將新思維透過新媒體，將組織轉化為具體的行動力，繼上次美國眾議院議長裴洛西來台，全國湧將先在臉書歡迎台灣友人裴洛西訪台，隨後顏若芳、李妍慧、林延鳳、李柏瑟和黃淑君，穿上粉紅色西裝致敬裴羅西議長。

台南市議員參選人陳皇宇和陳金鐘則發送民主雞排，在當地引發討論，一連串全國行動展現出湧言會年輕、創意、活力和靈活的一面。

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湧言會王定宇趙天麟民進黨18歲公民權

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