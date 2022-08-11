她大鬧醫院狂喊4字！「大字型抬走」網聽完都餓了　結局後勁超強

網搜小組／閔文昱報導

醫護人員照顧病患已經相當辛苦，有時還得面對情緒失控民眾，讓他們的工作壓力劇增。有網友近日PO出影片，只見一名情緒激動婦人和院方人員發生激烈拉扯，口中還不斷喊著「我要咖哩勒！（我要告你餒！）」最後在警員的協助下被「大字型」抬出醫院。影片一出，不少網友卻被拍攝者最後哀怨一句話笑噴，掀起熱議。

一名網友近日在臉書社團「爆廢公社」PO出一段醫院糾紛影片，一名婦人疑似不配合院方勸導，遭到醫護人員和警方聯手抬出醫院，期間她仍不斷掙扎，並威脅道「我要告你！」、「我要告你餒！」、「你知道嗎」、「性騷擾」。對此，醫護人員則不為所動，一邊要求婦人冷靜，一邊與員警合力將婦人抬離現場。

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▲一名婦人在醫院情緒失控，遭醫護人員和警方抬走。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

眼見婦人漸漸遠離，才剛目睹火爆場面的拍攝者心情卻絲毫未受影響，影片最後還將鏡頭對著自己受傷的腳踝，並語帶哀怨地說「我腳踝很痛」，讓本來充滿緊張氣氛的影片瞬間變得有些搞笑，短短15秒的影片，瞬間吸引7000多人按讚，2600多人留言。

影片一出，不少網友紛紛留言，「婦人在點餐時我沒有笑，但影片最後那句『我腳踝很痛』讓我笑到不行，我覺得很棒」、「還要拍自己的腳表示無法幫忙，很專業」、「祝腳踝早日康復」、「我聽到影片最後那句『我腳踝很痛』噴笑了」、「重點是我的腳踝很痛」、「最後一句我笑了」、「我腳踝很痛，超有後勁的」。

▲拍攝者最後將鏡頭對著自己受傷的腳踝說「我腳踝很痛」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

另外，由於婦人不斷重複的「我要告你餒」發音與「我要咖哩勒」相似，因此不少網友也笑稱，「什麼樣的咖哩，如此讓人瘋狂呢」、「果然是真愛，非常時機了還不忘提醒咖哩還沒出來」、「咖哩到底去哪裡了」、「哪裡的咖哩美味到讓人瘋狂」、「哪一家咖哩這麼好吃啦！愛成這樣」、「咖哩好吃的程度讓人難以想像」。

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