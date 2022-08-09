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大陸 大陸焦點 特派現場

陸醫院「地獄行銷方案」流出！竟寫：讓病人長期留下、排隊來交錢

▲▼四川醫院超嚇人行銷方案！竟寫：讓病人長期留下、排隊給我們交錢。（圖／翻攝微博）

▲醫院的行銷方案被流出，在網路上被罵爆。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川省瀘州市瀘州富康醫院近日被爆料，下半年行銷方案的投影片中，竟然寫著「怎麼讓病人長期留下來」「怎麼讓病人給我們排隊交錢」等內容。對此，瀘州市衛健委已成立調查組，前往該醫院展開調查。

從流傳的照片中可以發現，當時一名醫師正在會議室內進行報告，報告的是2022年下半年的行銷方案，而後方的投影片上寫著「怎麼讓病人長期留下來」「怎麼讓病人給我們排隊交錢」。

照片流出之後很快在網路上引起大量討論，許多網友都大罵醫院沒醫德，「意思是要讓病人出不了醫院？一直住院交錢？」「原來醫院最重要的不是治療好病人，而是讓病人給錢？」「事實就是很多醫院只想著賺錢，病人的健康與生命一點也不重要。」

▲▼四川醫院超嚇人行銷方案！竟寫：讓病人長期留下、排隊給我們交錢。（圖／翻攝微博）

根據《極目新聞》報導，醫院的工作人員表示，開會講的內容和行銷方案中文字的字面意思是兩回事，「讓病人長期留下來」是說要把病人服務好、把病治好，病人如果再次生病會第一時間想到他們醫院。

工作人員進一步解釋，「讓病人排隊交錢」意思是把醫院的服務跟上，病人在治好病的情況下還能得到尊重，這樣選擇他們醫院的人就多了，生意會越來越好，自然會出現排隊交錢的情況，「PPT是一位新員工製作的，但因為是內部會議，沒有在意這個事情，沒想到被發到網上引起誤會。」

事情鬧大之後，瀘州市衛健委也做出回應，稱該醫院的資質不存在問題，但對於網傳內容的具體情況，已經成立調查組前往現場調查。

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