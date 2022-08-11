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七月中元節普渡　醫院備祭品拜好兄弟

▲中元普渡是農曆七月重要民俗，台南市郭綜合醫院準備豐盛祭品提前舉辦普渡，員工們以最虔誠的心祭拜，希望好兄弟能享用祭品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中元普渡是農曆七月重要民俗，台南市郭綜合醫院準備豐盛祭品提前舉辦普渡，員工們以最虔誠的心祭拜，希望好兄弟能享用祭品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中元普渡是農曆七月重要民俗，也是最能突顯民眾悲天憫人的胸懷，台南市郭綜合醫院在中元節即將來臨之際，準備豐盛祭品提前舉辦普渡，員工們以最虔誠的心祭拜，希望好兄弟能享用祭品。

▲中元普渡是農曆七月重要民俗，台南市郭綜合醫院準備豐盛祭品提前舉辦普渡，員工們以最虔誠的心祭拜，希望好兄弟能享用祭品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農曆七月當各界普渡好兄弟，而醫療院所是上演生老病死的場域，郭綜合醫院也不可免俗地會祭拜病逝的亡魂，全院各單位分別準備豐盛的香花、茶果、牲禮等祭品，員工深把祭品集中佈置在國欣護理之家旁棚架下，11日上午11時由總裁郭宗正、創辦人夫人郭林欣欣、院長鄭雅敏率所有員工虔誠拈香祭拜，期保佑大家身心健康，院務及國欣欣護理之家發展順利。

▲中元普渡是農曆七月重要民俗，台南市郭綜合醫院準備豐盛祭品提前舉辦普渡，員工們以最虔誠的心祭拜，希望好兄弟能享用祭品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭綜合醫院員工們平時盡全力為病友服務，在農曆七月，大家對中元普渡也相當重視，各單位事先選購各式拜拜的水果、泡麵、相關糕餅等豐盛的祭拜物品，還有代表山珍、海味的山薑、海鹽、菸、酒，針線胭脂水粉、早期女性最喜愛、如今市面罕見的明星花露水等一應俱全，尤其是加護病房、急診室等較特殊單位更慎重其事，有些主管準備整箱咖啡包，慎重的以臉盆等裝妥後端到國欣護理之家旁的普渡現場擺放，但不同於一般民間，醫療院所選擇祭品有一些禁忌，如鳳梨和旺旺仙貝不能上桌，否則不該來的東西「旺」起來，那就增添無謂的麻煩了。

開刀病房醫護人員指出，如果沒有親身經歷，有些人總認為鬼月拜拜是迷信怪力亂神，但他們從事醫療工作感觸特別深刻，但為求平安，除非有特殊宗教信仰，否則醫護人員都會撥冗拈香拜一下，全院上下對這項民間習俗的尊重，也以行動表達最虔誠的心意。

▲中元普渡是農曆七月重要民俗，台南市郭綜合醫院準備豐盛祭品提前舉辦普渡，員工們以最虔誠的心祭拜，希望好兄弟能享用祭品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在醫院準備中元普渡，當然要好好搞賞「好兄弟」一番，供品選擇上，除沿襲民間番茄、番石榴、釋迦等有籽的水果不能拜之外；還有香蕉、李子和梨子，因有台語諧音「招你來」的忌諱，也不宜上供桌，尤其是鳳梨和旺旺仙貝。此外，醫院內有些患者在病房的床頭都會擺著佛像、佛珠、符令或聖經、十字架等宗教物品。一名醫師說，此舉無非是讓病人心安，也有助於病清穩定，院方不會干涉。

不過，偶爾會遇到難以解釋的事，有病人在半夜接二連三需要急救，或是病人在住院短時間內就死亡。據說，對這類情形，護理界有一個約定俗成的作法，那就是當病人往生後，病房阿桑除了更換床單外，都會把床墊翻轉過來。據了解，翻床墊的目的是要把前一病患的穢氣除掉，也有幫病人「轉運」的效果。

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