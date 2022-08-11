新北三和國小學童體驗稻穀收割　共享豐收喜悅還吃割稻飯

▲新北金山三和國小學童體驗稻穀收割。（圖／新北市三和國小提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小10日舉辦食農校訂課程「我種的無毒友善米，帶著家人來收割」體驗學習活動，六股里鐘鼎平里長一起體驗踩踏式打穀機，重和里賴蔡標里長指導打穀後剩下的稻草來「紮草人」，在農事後學童們一起在朝天宮廟埕前，享用美味豐盛的割稻飯，透過親子一同實作的體驗，讓學校「無毒友善、美好共榮」的食農教育理念，從學校傳遞到每一個孩子的家庭。

三年級謝孟宸說，他很開心能與媽媽及妹妹一起來割稻，看到自己種的稻米長得好飽滿，顏色像黃金一樣，很有成就感，希望能趕快品嚐到收割後的米飯，一定很好吃。六年級簡珝倫說，他與弟弟帶著爸爸媽媽一起來割稻，雖然他已經有5年的割稻經驗，今年全家人都一起參加，爸爸跟他一起成功完成了紮草人，實在是太開心了。

▲金山三和國小推動「無毒友善、美好共榮」食農教育理念。

家長會簡志圳會長表示，他能與孩子一起參加秋收活動，非常開心，看到了三和許多家長們，重視孩子的實作體驗學習，看到了學校對於食農教育用心的規劃及推動，也看到了孩子有耐心、有毅力的完成收割及紮草人，更看到了社區在無毒友善種植的凝聚力，他以身為金山居民及三和國小的家長為榮。

輔導主任胡皓崴表示，三和國小食農教育校訂課程，是透過「無毒友善米」的全程實作，讓孩子們緊密人與食物、土地、他人以及與環境的關係，以謙卑的心態、勞動的精神、美學的體驗，成為一個理性與感性兼具的終身學習者。

▲金山重和里長賴蔡標指導打穀後剩下的稻草來「紮草人」。

胡皓崴說，今年適逢疫情趨緩，特別鼓勵孩子邀請家長一起來割稻，看到現場許多家帶著孩子一起來，代表家長對於食農及家庭教育的重視，透過體驗學習，一定會讓親子們留下寶貴的美好記憶。

校長陳紹賓指出，三和國小的孩子們非常幸福，每年都有完整的「無毒友善米」校訂課程，身體力行與環境共好共榮的公民素養行動，今年特別感謝彩田友善農作，將「割稻飯」的感恩元素納入秋收學習活動。

▲三和國小每年都有完整的「無毒友善米」校訂課程。

陳紹賓表示，親子一起農事勞動後，坐下來品嚐美味豐盛的割稻飯，回想以前農民互相幫忙割稻，因為不會給酬勞，所以大家就把家裡最好的美食佳餚端出來，下午割稻完就用扁擔把菜挑到田裡，大家坐在田裡用大碗公吃飯的濃濃人清味。

陳紹賓說，在機器取代傳統農事以及科技降低人與人直接互動的現在，「慢一點」也許不是壞事，也不是落伍，而是重新找回與生活周遭人、事、物互動的新基調，家長、孩子及社區耆老一起共度了美好的慢活時光，感受專屬農村的田園人文之美。

▼學童農事後在朝天宮廟埕前，享用美味豐盛的割稻飯。



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