獨／停車場「滿地泡泡」騎士慘摔爆血　 真相是這兩人害的

▲ 市場突然出現滿地泡泡害王先生慘摔爆血。（圖／王先生提供）

記者戴上容／新北報導

37歲王先生11日早上6時許，前往泰山公有市場地下室B1牽車，要出地下室時，地板不明原因出現「滿地泡泡」，王先生連人帶車慘摔打滑、手腳爆血，全身擦挫傷，事後他自行前往輔大醫院急診手部慘縫3針，市場處獲報後，緊急展開調查，發現「兇手」竟有兩人，而且是在毫無犯案意識下所為。

王先生今11日早上6時許，前往泰山公有市場地下室B1牽車，準備出門上班，他將要騎出地下室時見到滿地清潔劑，王先生一時反應不及，連人帶車慘摔滑出、手腳頓時爆血，王先生全身擦挫傷，他手腳滿是鮮血自行前往輔大醫院急診治療。

▲ 王先生慘摔爆血。（圖／王先生提供）

王先生說，經醫院檢視，他左手手肘內側割傷，急診醫師縫了3針，左膝蓋瘀青撞傷。他苦嘆：沒想到遇到這樣的事情，不知道是誰把泡泡潑在地板上？太誇張了！希望他是最後一個受傷的民眾。新北市議員陳明義接獲陳情，立即前往泰山公有市場協助宣導，他要求相關單位協助幫助無辜民眾。

▲ 泰山市場突然出現滿地泡泡。（圖／王先生提供）

經調閱監視器後，原來是昨(10)日晚間，有1位騎機車女性民眾，行經時打翻清潔劑未清理，另1位熱心街友凌晨時發現並用水沖洗造成積水，才會造成滿地泡泡！市場處表示，已致電受傷民眾關心，現場並已由停車場經營廠商清理完成，後續將要求廠商針對受傷民眾進行慰問。

▲ 好心的街友想要把清潔劑用掉，趕緊潑水，造成騎士摔倒 。（圖／民眾提供）

