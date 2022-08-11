▲新北金山潭子內溪護岸修復，採砌石工法減碳兼顧生態。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區六三社區位在陽明山腳下，盛產甘藷、稻米及杜鵑花，是適合悠閒慢活的農再社區，農業局積極推動社區景觀營造，社區內潭子內溪護岸因使用已久而損壞，也特別利用砌石護岸生態工法修復，保全溪流的排水暢通，同時也降低對環境的影響。

農業局表示，潭子內溪溝蜿蜒在農田中，為社區帶來豐沛的水源，該處早年已設置漿砌卵石護岸，但因年久失修而有破損，造成土壤流失、排水系統阻礙等情形，遂由農業局進行修復，這次工程有別於下游的混凝土護岸，改採用生態砌石護岸，利用剖石工法切割出適當大小的安山岩石材堆疊護岸、固床工，減少混凝土用量，在修復護岸的同時也減少環境擾動；透過師傅仰賴多年經驗，靠著幾根釘子插入石頭就能將石頭切割成適當的大小，再判斷石頭剖面找到對應石頭，以機具堆疊石材，形成平滑的砌塊石護岸。

新北市水土保持技師公會理事長梁宥崧表示，剖石工法十分考驗師傅技術，利用石頭取代混凝土，能達到節能減碳的效果，本工程共減少碳排放量約50公噸，施作完成後在塊石中間植生，讓護岸生態能夠更快速恢復自然，融入當地地景，同時石頭間孔隙也能提供生物棲息，增加生物多樣性。

六股里長鍾鼎平表示，該溪流是社區內重要的水資源且生態自然，感謝市府團隊協助將該溪流最後一段的損壞護岸修復，採用砌石護岸既美觀也讓當地民眾不必再擔憂。

農業局長李玟表示，自然環境的永續發展是個長遠的課題，在治理溪流時必須將當地生態環境及人文地景納入考量，透過各種生態工法，讓工程在施作時盡可能地減少對自然生態的影響，未來農業局也會持續為自然永續發展盡一份心力。

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