一閃一閃救災頭上放光明　南義消四大隊顧問團捐贈頭戴式照明燈

▲台南市消防局義消第四大隊顧問團，捐贈頭戴式照明燈150組，供每位警消人員使用，確保警消人員夜間執勤之安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局義消第四大隊顧問團，為強化第四大隊所屬警消人員於夜間執行救助、救護或搜索勤務時之照明，特捐贈頭戴式照明燈150組，供每位警消人員使用，確保警消人員夜間執勤之安全。

消防人員平時穿著全套消防衣時配有照明燈於消防帽或消防衣上，於火警搶救時可清楚照明，但遇上非火警案件，消防人員有時須手持照明燈，或在欠缺照明燈情況下執行夜間救護、搜索等勤務，義消第四大隊林窓堂大隊長曾與警消參與夜間搜索任務時，發現警消人員在夜間執勤任務上的照明仍有加強空間，即與顧問團李偉智團長，一同規劃購置頭戴式照明燈給每位警消1人1組使用，警消蔡國保大隊長也代表局長回贈感謝狀感謝義消第四大隊顧問團的幫助。

這次捐贈之頭戴式照明燈，採用充電式的鋰電池，可供消防人員戴於救護頭盔、救助頭盔或是直接戴於勤務便帽上，於執行夜間勤務提供充足照明，頭燈的照明方向與人員視線一致，且不用手持燈具可空出雙手進行救護、幕僚紀錄或搜索等夜間勤務作業，可說是十分實用且便利的照明裝備。

四大隊大隊長蔡國保表示，基於警義消一體，各種消防勤務打火弟兄均不分彼此共同參與，包含火災搶救、人命搜索及消防宣導等等，感謝義消大隊及顧問團的支持提升應勤裝備，如虎添翼。

消防局李明峯局長亦表示，政府資源有限，民間力量無窮，消防局透過警義消的共同合作，互相扶持提升消防勤務之執行能量，讓消防人員能對台南市民朋友提供更好的消防服務。