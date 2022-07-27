曾參與復興空難救援！北市義消中隊、分隊長交接　黃珊珊現身相挺



▲黃珊珊致詞時，表達對義消人員於協助防疫工作的感謝。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市義消總隊信義中隊長及莊敬分隊長於26日進行交接，由曾經參與過復興空難救援的周萬利接任信義中隊長，而曾參與松山火車爆炸案疏散任務的李佩旭接任莊敬分隊長。台北市副市長黃珊珊在致詞時提到，感謝義消對台北市政府防疫工作的幫忙，也感謝對消防工作及治安的貢獻。

由於原信義中隊長楊承濂升任義消大隊副總幹事，而原莊敬分隊長李瑞賢則升任副中隊長，因此職務空缺由周萬利、李佩旭接任。交接典禮中除黃珊珊列席外，台北市消防局局長吳俊鴻也一同出席，表達對義消的感謝與支持。

▲北市義消總隊信義中隊長、莊敬分隊長進行交接。（圖／記者游宗樺攝）

2016年7月發生松山火車站爆炸案，周萬利、李佩旭獲報後，率領所屬義消人員趕赴現場協助救災，並在現場指揮其他義消人員進行佈設水線、人員疏導的工作，一共疏散約200名民眾，減低混亂跟意外的狀況。

而在2017年3月時，信義計畫區的威秀影城發生火警，由於當時室內有許多民眾，周萬利、李佩旭與所屬的義消人員抵達現場，進入屋內協助疏散民眾，並進行排煙，將火警對民眾的影響減低。

此外，考量四獸山山區常有登山客走失，周及李召集44名義消人員，在2016年正式成立任務編組「台北市義勇消防總隊第二大隊山域搜救隊」，強化義消在山域搜救及對登山路徑的熟悉度，加強登山客的救援能量。