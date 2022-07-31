南消六大隊線上直播救災宣導　陪市民六六大順過暑假

▲台南市消防局第六大隊，為了讓民眾不出門也能學到防災與急救相關知識，特辦理一場線上直播宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

炎炎夏日酷暑，又正值防疫期間，台南市消防局第六大隊，為了讓民眾不出門也能學到防災與急救相關知識，31日辦理一場線上直播宣導活動。

這次的線上直播活動，除帶給民眾居家用火用電等防火知識外，同時教導民眾日常急救常識，以小短劇的表演讓民眾瞭解異物哽塞、心肌梗塞發生時的症狀及第一時間如何處置的急救方法，生動活潑。

在各項宣導主題穿插有獎徵答題目，只要正確回答關鍵字都有機會抽到精美禮品，藉以增加活動的趣味性及民眾的參與度。節目中神秘嘉賓台南市市長夫人劉老師蒞臨直播現場慰問，並帶來加碼禮品提供民眾有獎徵答抽獎，帶動直播人氣。

南消六大隊大隊長邱淵明表示，這次活動藉由線上宣導讓所有市民朋友都可以參加，並結合轄內國小及幼兒園一同參與，特別製作獎狀來鼓勵作答正確的小朋友們，讓父母偕同孩子一起來學習，把防災觀念向下紮根、深入校園。

消防局長李明峯指出，預防勝於治療，宣導的工作永遠要走在救災前面，有效提升民眾的防火觀念才是最重要的根本，當遇到急難時能冷靜面對，在短時間內做出正確的判斷與應變，才能將災害及損失降至最低。