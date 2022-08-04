企業挺消防　南消第四大隊宏遠興業公司義消成軍

▲台南市消防局第四救災救護大隊，於山上區宏遠興業公司，辦理企業義消成軍典禮，展示消防局推動企業義消的成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四救災救護大隊，於山上區宏遠興業公司，辦理企業義消成軍典禮，展示消防局推動企業義消的成果，藉由該企業義消組織成立，希望透過消防局協助訓練工廠員工成為義消，於發生意外事故時可第一時間即時應變保護自己的公司，並進行後續與消防隊的交接與救災協助，達成雙贏的成果。

鑒於工廠存放大量易燃的紡織品原料及成品，宏遠興業股份有限公司對於工廠火災十分重視，一旦發生火災公司不但財產損失慘重，還會造成當地嚴重空氣汙染，宏遠興業為響應台南市消防局的企業義消推動，強化自身災害應變能量，自行招募廠內員工加入義消行列，藉由消防局專業的義消訓練建立消防搶救知識與救災技能訓練，加上員工對於場所空間、動線、作業情形、廠內危險物品及消防設備等資訊的了解，能在災害應變時期擔任初期救災以及後續協助消防單位諮詢的重要角色。

秉持「自有財產自己護、企業義消來相助」，宏遠興業公司深感災害初期搶救的重要性，積極招募公司青年才俊加入義消行列，提供公假讓所屬義消員工參與訓練及救災，每月另贈與津貼鼓勵，逢救災出勤，則比照加班費支應給出勤義消員工，本次共有6位企業義消加入，成為公司消防自衛編組當中的「滅火班」可說是如虎添翼，增加初期滅火搶救的戰力，一起守護公司人命財產安全，並且這些企業義消也能協助擔任公司的救災訓練種子教官，協助廠內外籍移工防災教育，落實深化廠內每一位員工的災害初期應變。

消防局第四大隊長蔡國保表示，各行各業因其產業製程不同，場所內相關資訊多元，且公司成員如有外籍移工也會有溝通語言問題，潛在危害風險因子諸多，如何在災前整備、災時應變、災後復原等作為，有賴公司管理高層的推動，本次宏遠公司成立企業義消，代表企業對於災害應變的重視，希望彼此的合作能帶來雙贏的成果。

消防局長李明峯表示，消防局努力推動「自有財產自己護、企業義消來相助」的理念，祈能透過宏遠興業股份有限公司的投入，帶動各廠家加入「企業義消」的組織文化，透過公、私消防戰力的合作，一同打造安全大台南。