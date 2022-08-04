救災灌輸水源不中斷　南消強化水源供需訓練

▲台南市消防局第一救災救護大隊，為確保執行火災搶救任務時，水源不中斷機制，並培養消防人員水源供應觀念，辦理分小隊長水源供需平衡訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第一救災救護大隊，為確保執行火災搶救任務時，水源不中斷機制，並培養消防人員水源供應觀念，於4、5日分兩梯次在白河區舉人公廟旁，辦理分小隊長水源供需平衡訓練，期能有效控制搶救車輛停放位置及水源掌握，以提升火災搶救效能及相互支援的團隊默契。

本次訓練對象針對轄區分隊之分小隊長，共有21名幹部參加測驗，主要為提升主管層級救災指揮能力。課程內容包含：各式消防車輛結構介紹、保養及故障排除(含瞄子流量講解)、水源進水及採水方法、車輛間中繼水線間距等，並由各火搶教官分站針對攻擊車、中繼車及水源車進行講解。為求訓練成效，每梯次人員進行任務編組，以模擬實際狀況為主，每位參訓人員均應親自操作各項技能，並由教官團逐一指導，務必熟練各項火災搶救技能。

消防局局長李明峯指出：基層主管不論是在消防任務的災害搶救、緊急救護、預防火災及為民服務，或是面對各種臨時狀況發生的反應，皆需於第一時間帶領同仁出勤，更應以盡善盡美的做事態度來處置，而這次訓練測驗僅是針對幹部精進職能的一小步，未來要面對的狀況更是千變萬化，唯有強化整體救災功能，提升緊急應變能力，如此更能以全方位的能力來維護民眾的生命財產安全。

第一大救災救護大隊大隊長石家源表示，藉由研討及強化相關水源供應訓練，建立不斷水機制，使消防人員在遇到水源不足時，得以活用相關戰技確保水源不匱乏。也期消防幹部能靈活運用消防戰術，持續強化火災搶救技能及火場指揮狀況判斷，方能應付多元各式災害，並確保消防人員救災安全。