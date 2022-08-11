ET專訪／「爭取對的事情」受慰安婦啟發　陳琬惠勇敢參選！

▲▼擁「俠女」氣度的宜蘭縣長參選人陳琬惠。（圖／陳琬惠提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

被友人譽為「俠女」的民眾黨陳琬，被問為什麼選縣長？她說：「慰安婦們在日本東京街頭，要求日本政府為歷史錯誤道歉，她們都敢這樣展現自己爭取對的事情，我有什麼不敢選的？」選縣長更是護衛基本價值。

陳琬惠身邊的友人，或是十幾年來從事社會工作、社會創新的戰友，或是投入政壇以來的夥伴，對陳琬惠的印象與描述，不外乎就是「俠女」，從對弱勢的關懷與協助，乃至於加入民眾黨之後，雖然身無民代身份卻親力親為處理各種大小選民服務，在在展現她無我無私奉獻的態度。

​​被說「有俠氣」，她說，這一切都來自她的父親。今年宣佈參與選宜蘭縣長之後不久，父親因病離世，陳琬惠迎來了第一個沒有父親的父親節。她回憶：「父親是一位書畫家，有時也會把自己對社會的看法跟關懷表現在作品裡，因此除了心靈上面受到薰陶，更重要的是在生活中他以身作則，讓我瞭解做對的事、把事做對的價值。」​​

▲陳琬惠父女。（圖／陳琬惠提供）

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「為什麼敢參選？為什麼要參選？」這是大多數人得知她的決定後，最常問她的問題，陳琬惠的回答是：「為什麼不？」

她想起，在她從事社會運動裡最印象深刻一幕，就是曾經與慰安婦們一起到東京街頭，要求日本政府為歷史錯誤道歉。她說，台灣與日本固然有很密切的歷史連結、在這個時候台灣也需要日本這個朋友，但這並不能抹滅什麼事是對的、什麼是錯的，這是基本價值。

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​​這些阿嬤們也都知道台日關係的重要性、也都知道他們會面臨排山倒海的壓力，但她們都沒有退縮，用活生生的自身樣貌爭取歷史的正義，她說：「她們都敢這樣展現自己，爭取對的事情，我有什麼不敢選的？」