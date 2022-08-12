曾喊林智堅盟友！陳時中挺堅不給力挨轟　「台大教授之子」尷尬了

記者黃翊婷／綜合報導

台大9日認定，民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，決議撤銷其碩士學位。曾說林是「盟友」的台北市長參選人陳時中，昨日（11日）被問到民進黨主席、總統蔡英文在中執會向黨內喊話挺堅一事，他回應，總統是表達一個態度，並沒有下令黨員，而站在同志立場會先相信同志。但陳時中的回應被外界解讀為是在打太極，反而挨轟沒擔當。

▲陳時中曾喊話「林智堅還是我的盟友」。（圖／記者林敬旻攝，下同）

台大9日認定林智堅論文抄襲，陳時中10日面對媒體追問，如何看待擔任競總競選總部副主委的立委高嘉瑜重提「一屍五命」論，他直言，民進黨裡面幾位發言人各有不同想法，但是彼此對於自由民主堅持都是一樣的，當然大家當到立委一定會有不同的看法，他都尊重，這是民進黨非常重要的價值，大家有不同想法，需要一致的時候就會一致，可以充分討論，也可以表現黨的意志。

▲林智堅強調論文百分之百沒抄襲，他願對質余正煌。

而對於林智堅的論文爭議，陳時中表示，「林智堅還是我的盟友」，學倫是專業，還是要在體制上解決，對於此案社會自有公斷。接著，民進黨主席、總統蔡英文10日在中執會向黨內喊話，定調全黨力挺林智堅，支持林捍衛自己的清白，再次掀起各界正反意見討論。

陳時中11日又被問及此事，他回應，總統是表達一個態度，並沒有下令黨員，而站在同志立場會先相信同志，「學倫問題是專業問題，要在體制內做努力」。不過，陳時中這段話被外界解讀為是在打太極，讓不少知識分子相當不滿，認為他沒擔當。

陳時中身為民進黨黨員，他的父親陳棋炎則是台大法律系教授，也是台灣民法權威，面對林智堅的「論文門」，他不論是挺台大還是挺堅，恐怕都會掀起爭議，反而陷入「裡外不是人」的窘境。究竟林智堅的論文爭議是否會讓民進黨的選情「一屍五命」，一切仍有待進一步觀察。