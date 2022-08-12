　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾喊林智堅盟友！陳時中挺堅不給力挨轟　「台大教授之子」尷尬了

記者黃翊婷／綜合報導

台大9日認定，民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，決議撤銷其碩士學位。曾說林是「盟友」的台北市長參選人陳時中，昨日（11日）被問到民進黨主席、總統蔡英文在中執會向黨內喊話挺堅一事，他回應，總統是表達一個態度，並沒有下令黨員，而站在同志立場會先相信同志。但陳時中的回應被外界解讀為是在打太極，反而挨轟沒擔當。

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中曾喊話「林智堅還是我的盟友」。（圖／記者林敬旻攝，下同）

台大9日認定林智堅論文抄襲，陳時中10日面對媒體追問，如何看待擔任競總競選總部副主委的立委高嘉瑜重提「一屍五命」論，他直言，民進黨裡面幾位發言人各有不同想法，但是彼此對於自由民主堅持都是一樣的，當然大家當到立委一定會有不同的看法，他都尊重，這是民進黨非常重要的價值，大家有不同想法，需要一致的時候就會一致，可以充分討論，也可以表現黨的意志。

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

▲林智堅強調論文百分之百沒抄襲，他願對質余正煌。

而對於林智堅的論文爭議，陳時中表示，「林智堅還是我的盟友」，學倫是專業，還是要在體制上解決，對於此案社會自有公斷。接著，民進黨主席、總統蔡英文10日在中執會向黨內喊話，定調全黨力挺林智堅，支持林捍衛自己的清白，再次掀起各界正反意見討論。

陳時中11日又被問及此事，他回應，總統是表達一個態度，並沒有下令黨員，而站在同志立場會先相信同志，「學倫問題是專業問題，要在體制內做努力」。不過，陳時中這段話被外界解讀為是在打太極，讓不少知識分子相當不滿，認為他沒擔當。

陳時中身為民進黨黨員，他的父親陳棋炎則是台大法律系教授，也是台灣民法權威，面對林智堅的「論文門」，他不論是挺台大還是挺堅，恐怕都會掀起爭議，反而陷入「裡外不是人」的窘境。究竟林智堅的論文爭議是否會讓民進黨的選情「一屍五命」，一切仍有待進一步觀察。

►Timberland休閒鞋超級特惠逛起來！又帥又好穿、買了絕不後悔

ET快訊
台積電「最後入場價」曝光！　前華爾街操盤手：別再等了
手機成癮少女被老爸帶去搬磚　影片「1亮點」卻讓網友歪樓
「飛天磚頭」殺死花店女！奪命27秒全都錄　驚見2詭異巧合
柬埔寨詐騙新招！「騙一個人太慢，現在騙一群」　她揪4大疑點救
米雷颱風凌晨生成！最新路徑曝　午後雷雨游擊「年度大潮防淹水」
愛沙尼亞宣布退出！中國中東歐合作機制僅剩14+1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

媽媽哭、兒子要他別選了！　林智堅陷論文風波首談家人

曾喊林智堅盟友！陳時中挺堅不給力挨轟　「台大教授之子」尷尬了

後悔借資料！林智堅「百分之百沒抄襲」：願對質余正煌

鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰神出征」要談論文門：唬爛成聖人

中華大學傳最快12日公布論文調查結果　林智堅主張：研究成果無抄襲

陳時中批「傀儡說」沒水準　她揭「室內抽菸」黑歷史：這比較有水準？

許淑華遭檢舉論文涉抄襲　逢甲大學：2個月內審定

快訊／抗議者身分曝光！蔡英文宣講被鬧場　他揭：白狼司機裝記者混入

西班牙出奇劇團來台！　湯蕙禎推跨界、跨國客英雙語戲劇體驗營

影／蔡英文宣講遭統促黨鬧場嗆「要和平」　爆肢體衝突

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

男騎士民權大橋離奇自摔亡　警追奪命原因！相驗結果曝

3歲妞T恤露香肩爸吃醋　喊：卡通裡公主都這樣穿

媽媽哭、兒子要他別選了！　林智堅陷論文風波首談家人

曾喊林智堅盟友！陳時中挺堅不給力挨轟　「台大教授之子」尷尬了

後悔借資料！林智堅「百分之百沒抄襲」：願對質余正煌

鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰神出征」要談論文門：唬爛成聖人

中華大學傳最快12日公布論文調查結果　林智堅主張：研究成果無抄襲

陳時中批「傀儡說」沒水準　她揭「室內抽菸」黑歷史：這比較有水準？

許淑華遭檢舉論文涉抄襲　逢甲大學：2個月內審定

快訊／抗議者身分曝光！蔡英文宣講被鬧場　他揭：白狼司機裝記者混入

西班牙出奇劇團來台！　湯蕙禎推跨界、跨國客英雙語戲劇體驗營

影／蔡英文宣講遭統促黨鬧場嗆「要和平」　爆肢體衝突

分手小嫻3個月　金剛赴陸拍戲「超慘近況曝光」！IG突發黑白文訴苦

媽媽哭、兒子要他別選了！　林智堅陷論文風波首談家人

優格、優酪乳「無加糖≠無糖」！營養師解密：買之前先看1標示

中職「乳動辮子妹」IG曝光！　加油影片晃暈33萬人

和碩改朝換代！總座廖賜政今卸任　2老將鄭光志、鄧國彥接班

「9億帶貨女王」Mavis直播收禮氣到摔地！結局逆轉爽收50萬名牌包

陽明H1每股賺33.25元、經濟部砸2億抗中國封鎖　財經HOT 5一次看

陽明延長5艘1.4萬箱貨櫃船租約2年　換取與造船廠協商時間、賺得租船價差

江坤宇、林靖凱預約經典賽連線　陳鏞基認證最強二游

人生倒吃甘蔗！「五生肖」早年多磨難、苦過餘生更有福

丁澤仁被「唯一的姐」爆約砲劈腿！ 反控「粉絲PUA我」...錄音曝光

政治熱門新聞

鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰神出征」要談論文門

林智堅主張中華大學論文沒抄襲　遭指論文寫錯、學倫會還開超時

絕無抄襲　林智堅：願對質余正煌

許淑華遭檢舉論文涉抄襲　逢甲大學：2個月內審定

中華大學傳最快12日公布論文調查結果　林智堅主張：研究成果無抄襲

陳時中批「傀儡說」沒水準　她揭「室內抽菸」黑歷史：這比較有水準？

被嗆開除黨籍！　高嘉瑜正面開砲了

陳時中不夠挺堅挨轟　1身分尷尬了

快訊／抗議者身分曝光！蔡英文被鬧場

論文風波重擊林智堅民調　綠大老點三關鍵「還有更壞的可能」

高嘉瑜又開砲！　「一段話」酸爆林智堅

政壇論文門狂燒！曾博恩曝1招打臉質疑者

台大判定林智堅抄襲影響選情？他2點分析：殺傷力不大

台大啟動調查陳明通　沈富雄預言結果：將自請辭職

更多熱門

相關新聞

絕無抄襲　林智堅：願對質余正煌

絕無抄襲　林智堅：願對質余正煌

台大9日認定，民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，決議撤銷其碩士學位，但林智堅隨即喊冤，質疑台大未審先判。林智堅在11日播出的政論節目上表示，自己的論文百分之百沒有抄襲，接下來除了選舉工作外，將會為了清白奮戰到底，「我要為了我自己的清白、人格，去捍衛」。

鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰神出征」要談論文門

鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰神出征」要談論文門

中華大學傳最快12日公布論文調查結果　林智堅主張：研究成果無抄襲

中華大學傳最快12日公布論文調查結果　林智堅主張：研究成果無抄襲

陳時中批「傀儡說」沒水準　她揭「室內抽菸」黑歷史：這比較有水準？

陳時中批「傀儡說」沒水準　她揭「室內抽菸」黑歷史：這比較有水準？

影／蔡英文宣講遭統促黨鬧場嗆「要和平」　爆肢體衝突

影／蔡英文宣講遭統促黨鬧場嗆「要和平」　爆肢體衝突

關鍵字：

陳時中2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

護士開賓士撞　孕婦「母胎分離」4口亡

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

「這6生肖組合」不利婚姻！影響雙方財運且難長久

IG網美接外拍「被賣進柬埔寨」遭侵犯！

「時薪開200元」仍找嘸人！網一看行業猛搖頭

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

丟丟噹民宿2度道歉　網怒見「45字真相」：越描越黑

黃義達43歲近況曝　粉絲激動：等到都當媽了

辮子妹場外加油！「上下震撼」晃歪全場

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰神出征」要談論文門

他曬表舅婚紗照！2.8萬人看新娘顏值驚：太猛了

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面