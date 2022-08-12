林智堅稱百分之百沒抄襲　綠委被爆群組開砲！劉櫂豪還原時間序

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波不斷，民進黨主席、總統蔡英文定調挺堅，但有爆料指稱黨內立委蔡易餘對此不滿並在群組中開砲。民進黨內部是否有雜音，立委劉櫂豪還原整個時間序，表示蔡易餘的發言並非在質疑林智堅，況且LINE群組討論的時間點是在10日上午11點至中午12點之間，中執會則是在下午1點半舉辦，並非外界所說是先舉辦中執會才有立委發聲抱怨。

▲林智堅在節目錄影前接受媒體採訪，堅稱沒有論文抄襲。（圖／記者莊喬迪攝）

台大9日認定林智堅論文抄襲，決議撤銷其碩士學位。林智堅11日接受政論節目《鄭知道了》專訪，面對主持人鄭弘儀提問，論文究竟有沒有抄襲，他強調百分之百沒有抄襲；鄭弘儀接著提問，接下來是否要為了清白奮戰到底，林智堅回答，「這是我未來在選舉工作外，另外一個非常重要的事情」、「我要為了我自己的清白、人格，去捍衛」。

林智堅在節目上透露，後悔把民調資料借給余正煌，如果當初沒有借出資料，應該就不會有現在一系列的風波，自己就是一名善意的資料提供者，陳明通也是一名盡責幫助學生的老師，他們從未口出惡言，也不認為余正煌抄襲他，直到看到後來的發展，以及余正煌律師的發言，讓他覺得「真的是好心沒好報」；鄭弘儀再提問，願不願與余正煌對質，林智堅說，「我願意，如果他願意出面，我覺得這沒有問題啊」。

然而，蔡英文10日定調全黨「支持林智堅捍衛自己的清白」，隨後卻被爆出有立委在群組中開砲。媒體人黃揚明指稱，開砲立委就是蔡易餘和陳明文，蔡10日上午11點40分左右在民進黨團群組裡發言，「大家都不覺得我們現在的辯論方向，根本是當台灣人民沒有判斷能力，就要呼攏過去嗎？昨天（指9日）記者會用凌晨12點半的電郵來說沒有陳述意見的機會，否定台大的學論審查，跟學校對著幹，根本是火上加油！」

▲劉櫂豪否認民進黨內部有雜音的說法。（資料照／記者湯興漢攝）

蔡易餘11日僅在臉書PO文表示，民進黨立院黨團Line群組，「本質也是SPY x Family!（間諜家家酒）」。關於民進黨內是否有不同的聲音，鄭弘儀在節目中提問，英系立委是否認為不應該和台大對立，民進黨立委劉櫂豪當場還原時間序並表示，蔡易餘其實是在上午11點43分於群組中發言，接著中午12點03分陳明文也有發表意見，中執會則是在下午1點半舉辦，並非外界所說是先舉辦中執會才有立委發聲抱怨。

劉櫂豪強調，蔡易餘的發言是在談論民進黨對林智堅論文爭議的說明與辯護，最好不要讓外界誤以為是在跟台大對立，後續陳明文再提此事，也是同樣的意思，兩人都覺得應該把事情說清楚，沒想到卻被外界傳成是在質疑林、黨內有雜音。

劉櫂豪說，那個群組有63位立委，加上助理、工作人員共有93人，平時大家會在裡面討論事情，內容不應該被洩露給媒體，因為會變成政治問題，況且在中執會結束後，群組裡並沒有看到有人提出不同的想法。