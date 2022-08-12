後悔借資料！林智堅「百分之百沒抄襲」：願對質余正煌

記者趙蔡州／綜合報導

台大9日認定，民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，決議撤銷其碩士學位，但林智堅隨即喊冤，質疑台大未審先判。林智堅在11日播出的政論節目上表示，自己的論文百分之百沒有抄襲，接下來除了選舉工作外，將會為了清白奮戰到底，「我要為了我自己的清白、人格，去捍衛」。

林智堅11日接受政論節目「鄭知道了」專訪，面對主持人鄭弘儀提問，論文究竟有沒有抄襲，他強調百分之百沒有抄襲；鄭弘儀接著又問他，接下來是否要為了清白奮戰到底，他回答，「這是我未來在選舉工作外，另外一個非常重要的事情」、「我要為了我自己的清白、人格，去捍衛」。

他在節目上也透露，後悔把民調資料借給余正煌，認為如果當初沒有借出資料，應該就不會有現在一系列風波。他認為，他就是一名善意的資料提供者，陳明通就是一名盡責幫助學生的老師，他們從未口出惡言，也不認為余正煌抄襲他，直到看到後來的發展，以及余正煌律師的發言，讓他覺得「真的是好心沒好報」。

鄭弘儀接著問他，願不願與余正煌對質，他說「我願意，如果他願意出面，我覺得這沒有問題啊」。

▲林智堅表示，論文百分之百沒有抄襲，接下來除了選舉工作外，將會為了清白奮戰到底。（圖／記者莊喬迪攝）

資深媒體人王時齊則問他，接下來要用怎樣的方法進行救濟，退選這個選項是否曾經在心中出現過。林智堅回答，論文事件讓選舉「失焦」了，在論文事件爆發的一個月來，他在桃園市提出的任何政見，除了提出當天有媒體報導外，就沒再被提起。

林智堅指出，他從頭到尾都沒有看到對手提出任何的政見，從頭到尾都在論文事件上抹黑，如果國民黨在這次選戰，只有抹黑跟攻擊的話，終究不會得到人民認同，「以後大家在選舉，不提政見也不講對城市的願景，就先抹黑對手、攻擊對手，把對手打趴，這是不對的」。

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