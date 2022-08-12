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鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰神出征」要談論文門：唬爛成聖人

▲▼鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰力爆棚」要談論文門：唬爛成聖人。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

▲民進黨立委高嘉瑜、民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（組圖／翻攝高嘉瑜臉書、鄭運鵬臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜近日因逆風民進黨桃園市長候選人林智堅的論文門而被黨內同志、綠營支持者抨擊圍剿。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬11日晚間發文再打高嘉瑜，意外釣出高嘉瑜委員辦公室主任馬文鈺猛烈回擊，直言「要我出來說明論文案也可以。你要不要問問林智堅？贊不贊成我出來好好說論文案？」

鄭運鵬11日晚間在臉書以「有福同享，有難同當」為題，提出4點感想；他說，在他的人生經驗中，有福同享從來不是什麼困難的事情，算不上什麼高尚人格，他權力慾望不高，對吃香喝辣沒什麼興趣，沒什麼興趣分享別人的福氣，他也不會特地去爭取哪個職務，否則就認為自己所屬的團體是不公不義。

▲▼鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰力爆棚」要談論文門：唬爛成聖人。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

▲鄭運鵬全文如上。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

鄭運鵬說，有難同當難能少見，其中「有難同當」並非「有錯同當」，而是別人遇到困難、委屈的「難」時，當時有福同享的親朋好友可以陪伴，而非常見的大難臨頭四各自飛、隨人顧生命。

鄭運鵬認為，立法委員被選民付託，路見不平而相助是天職，但遇到不平、千夫所指的人時，一定會遭遇不同意識形態的攻擊；他說，他知道有權力卻選擇冷眼風涼是非常容易的事，但今天若放棄了受委屈又可信任的朋友時，和他意識形態不同的選民又要如何相信，在他們需要幫助時，「立委不會選擇明哲保身呢？」「我這一篇講的是從政的邏輯，也是民意代表的責任。我期待每一位選民投票的時候，都這樣要求你所支持的人！」

▲▼鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰力爆棚」要談論文門：唬爛成聖人。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

▲馬文鈺留言如上。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

對此，馬文鈺直接在文章下方留言，「第一點是真的哦？當初謝不支持鄭運鵬選立委，因為支持同區其他謝系老將，鄭運鵬立刻叛出謝系，而且08年謝選總統時，鄭運鵬還口出惡言、公開唱衰謝。所以鄭運鵬這個第一點是真的哦？其後，為了還能在政治找到位子，叛謝後立刻加入綠友，再來是蘇系，最後加入新系，從台北市轉往桃園選立委，逐政治利益而居。這些全是事實，才是事實。」「看很久了，鄭運鵬今天寫的太假、太噁心，只好幫鄭運鵬本人喚起點正確的記憶。」

由於馬文鈺對自己的留言按讚，鄭運鵬立刻回應，「你何必自己按自己留言的讚呢？反正我的生命也不是活在你的留言裡面，你倒是可以去問問留言寫到的其他相關人們」。

見到鄭運鵬回文，馬文鈺再留言說，「問過了。你就是這種人啊。你多想想自己跟利益團體吃飯局時的嘴臉和言語。你都可以把自己唬爛成聖人了，我不能按自己寫的事實讚？啊對了，因為你贊成管制網路言論。」

馬文鈺直言，他可以講出幾年幾月幾日，鄭運鵬找誰請益、分析，哪個選區最有機會能選上立委的事實，「苦找選區，哪都可以，這叫沒有權力慾？」「喔還有高嘉瑜當議員時，鄭運鵬為了某個廠商工程的案子來找高嘉瑜拜託高抬貴手。
鄭運鵬本人風塵僕僕跑到高嘉瑜議會辦公室。也要幫鄭運鵬的記憶喚起這個事實、歷史才行。」

▲▼鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰力爆棚」要談論文門：唬爛成聖人。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

▲網友驚嘆馬文鈺的戰力。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

馬文鈺表示，若要他出面說明林智堅的論文案也可以的，「你要不要問問林智堅？贊不贊成我出來好好說論文案？」有網友也立刻回應「如果你講的是真的，那鄭運鵬現在做的事情並不是情義相挺，而是純粹利用論文事件塑造個人形象而已耶，這個指控很刺激喔。」

對此，馬文鈺表示，他所說的不是「指控」，全是事實，「如果鄭運鵬不介意，我可以開記者會把事情說到非常透明、清楚。」此外，鄭運鵬留言一次就未再回覆，事後僅在臉書PO出晚安文及販售貼圖等文章。

該段對話經網友截圖轉傳到PTT，網友看完紛紛留言，「你讓有人晚上睡不好了」、「報告委員，我幫他按讚了」、「血流成河」、「這口條碾壓啊」、「快告他，捍衛自己的清白」、「我有幫主任按讚了耶！廠商工程部分要不要出來說明一下？」「拜託一定要開記者會，桃園選民好想知道」、「當初高嘉瑜落難，他有出來幫忙講過幾句嗎？！現在講這種屁話」。

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