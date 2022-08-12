媽媽哭、兒子要他別選了！　林智堅陷論文風波首談家人

▲林智堅參加「鄭知道了」專訪節目錄影前受訪。（圖／記者莊喬迪攝）



記者崔子柔／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅陷論文抄襲風波，引起外界批判，他昨（11日）晚到鄭弘儀節目「鄭知道了」受訪時，首度談及家人的感受，稱媽媽總是沒說幾句話就哽咽，兒子則希望他別選市長了。

林智堅被問及心情和家人反應時，稱這段期間對家人而言相當煎熬，由其是爸媽已經超過70歲，媽媽又容易焦慮，每天都會打電話來關心，但總是沒說幾句話就哽咽，或忍不住哭出來，希望他不要那麼辛苦，看見媒體的說法，會讓爸媽覺得自己兒子像個惡人，在新竹8年的成績瞬間被抹滅。

林智堅也透露，他忙著選戰事宜，太太自己帶著3個孩子搬家，兒子們和他視訊時，都會問他什麼時候回家，想分享新家的趣事，二兒子還直接說不要選了，讓他心中相當不捨，想多陪伴年紀還小的孩子。

林智堅提到，妻子一直以來很堅強，忙著照顧小孩很少關心他，但在台大學倫案審定出爐那天，妻子傳了一個熊拿著手機昏倒的貼圖給他，這難得的舉動讓他感受到妻子的在意及擔心，便安慰說每次選舉都會碰上許多課題，慢慢面對就好。

林智堅昨晚上節目前受訪表示，他沒有要因為核定結果和台大對抗，並強調團隊只希望把事情還原，還給自己清白，「沒有不申訴，我是說在之後會和律師討論用什麼方法捍衛我的清白」。