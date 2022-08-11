26歲辣模陳屍浴缸！失聯1周「遭砍6刀」慘死家中　男友被捕

▲ 格里什曼經營OnlyFans賺錢，同時也是一名刺青師。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯一名性感女模在成人網站OnlyFans上廣受歡迎，觀看次數累計達數百萬，日前突然失聯，約一周後竟被發現陳屍家中浴缸，身上被砍至少6刀。曾在她的成人影片中飾演主角的男友被控謀殺，現已被捕。

根據《太陽報》，26歲辣模格里什曼（Anastasia Grishman）在OnlyFans及TikTok擁有廣大粉絲，同時擔任刺青師，失聯約一周後友人察覺不對報警，警方9日破門進入她在聖彼得堡的公寓，就發現她滿身刀傷，陳屍家中浴缸內。

她24歲的男友查尼紹夫（Dmitry Chernyshov）涉嫌謀殺，現已被警方逮捕，恐怕面臨15年徒刑。他來自鄂木斯克，曾因竊盜及逃避兵役被定罪，已經承認殺害女友，但宣稱是格里什曼要求自己殺害她，因為她不敢自殺，但死者家屬駁斥他的說法。

俄國今年稍早也曾發生一起謀殺女模案，23歲女子維德勒（Gretta Vedler）因批評普丁是精神病患者而出名，1個月後就遭殺害。兇手是她的前男友柯羅文（Dmitry Korovin），因金錢糾紛將她勒斃，在飯店伴屍3晚後將遺體塞進手提箱，棄置於一輛汽車後車廂，直到一年後才被發現，期間持續以她的身分在社群媒體上發文，假裝她還活著。

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