18歲辣模逛街「邊走邊脫衣」　賣場員工轉頭嗨了！她下秒慘被轟出

記者吳美依／綜合報導

外國18歲色情女模娜塔莉（Natalie Reynolds）在逛大賣場時，突然興致高昂，想要拍攝脫衣影片。她一邊緩步走向鏡頭，一邊寬衣解帶之際，一名男員工正好路過，忍不住露出興奮神情。不過，娜塔莉表示，她在拍完這段畫面不久後，就被業者趕出去了。

▲娜塔莉（Natalie Reynolds）在大賣場脫衣。（圖／翻攝TikTok@nataliereynoldsx）

影片中，娜塔莉穿著一身亮桃紅色緊身套裝，在貨架之間的走道上，對鏡頭露出挑逗眼神，並且雙手扯下自己的細肩帶，最後卻又故作驚訝左右張望，然後搖搖手指，把衣服穿好。

▲娜塔莉在各社群平台都有大量粉絲。（圖／翻攝TikTok@nataliereynoldsx）

娜塔莉在成人平台OnlyFans擁有大量付費訂閱者，也吸引520萬人追蹤TikTok帳戶，她經常在家裡、馬路邊、泳池旁、速食店、大賣場甚至圖書館，拍攝充滿挑逗情趣的短片。

儘管這段大賣場影片只有短短6秒鐘，卻已經累計超過990萬次觀看。許多粉絲「歪樓」揶揄男員工的反應，「快看看後面那個員工！」、「他超級失望的。」、「那傢伙原本很開心的，直到她把衣服重新穿上，表情立刻變了。」、「後面那傢伙正在等待時機到來啊！」

色情女模露半球！釣出「美軍基地」鹹濕留言 她月薪暴漲飆破99萬