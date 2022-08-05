情侶當街「前後吞吐」大演活春宮！　OnlyFans女模認了：就是我啦

▲一名叫瑞秋的OnlyFans女模公開承認，影片中女主角就是她。（圖／翻攝自IG，下同）



記者張方瑀／綜合報導

英國一對情侶被人直擊，在人來人往的酒吧路旁，直接上演活春宮，女子還蹲下替男子服務，畫面全被一旁的民眾錄了下來在網路上瘋傳。後來有一名成人網站OnlyFans的女模公開承認，影片中的女子就是她，而當地市府也開始追查。

根據《每日星報》報導，位在利物浦的音樂會廣場（Concert Square）以熱鬧的酒吧和夜生活聞名，近日就有一對情侶似乎喝多了酒，廣場旁的街道上演起活春宮。從路人拍下的影片可以看到，兩個人先是靠在牆上瘋狂擁吻，接著男子把褲子往下來，女子也跟著蹲下來，直接在路邊替對方口交，讓一旁民眾全看傻眼。

後來有一名叫做瑞秋（Rachel Fagan）的OnlyFans女模公開承認，影片中女主角就是她，而她甚大方將IG帳號改成「音樂會廣場女孩」（@concert_square_girlxx）。她在社群上表示，「我確實犯了錯，這段影片也不會從網路上消失，所以決定反過來用這個綽號賺一筆錢，你們可以不顧一切的批評我，所以我也要做自己，我會承擔全部的責任。」

利物浦當地警察局長波諾爾（Diane Pownall）表示，他們正在努力追查影片中的男女，並呼籲民眾不要再轉發影片，「我們不會容忍在大街上發生公然猥褻的行為，我們不會讓這種少數行為玷汙我們城市的聲譽。」

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