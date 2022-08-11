林耕仁提大新竹輕軌　沈慧虹批「三轉彎」：沒有交通專業

▲沈慧虹今日批林耕仁三大轉彎，根本對人不對事，是沒有中心思想的「搖擺仁」。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

日前林耕仁拜會新竹縣長楊文科，就軌道運輸、永續環境、客家文化等議題進行討論，雙方共識未來新竹縣市市政，要以「大新竹生活圈」理念出發，包含推動輕軌建設、公車系統及公路建設並進，未料引起沈慧虹反批「選前反對、選後轉彎」，認為林耕仁「根本沒有中心思想，更沒有交通專業！」

林耕仁今(11)進行基層拜票時回應，前市長林智堅提出輕軌時，並未經可行性評估，已經辭職的「烙跑二人組」林智堅、沈慧虹當時僅把輕軌視為解決新竹交通的唯一解方。

林耕仁說，2017年林智堅提出三百億的輕軌計畫，其中中央負擔120億元、地方自籌達180億，如此重大建設，市府卻無提出完整可行性評估，包括人口變化、預估運量、自償比率等等，「如此草率的規劃，簡直視輕軌如兒戲」，將輕軌視新竹交通的唯一解方，「完全是錯誤政策比貪污更可怕」，所以當時國民黨議會黨團全部議員才無法接受。

▲林耕仁說，2017年市府提出三百億輕軌計畫，其中地方自籌180億，如此重大建設，卻無完整可行性評估，將輕軌視新竹交通的唯一解方，如此草率，簡直視輕軌如兒戲。

林耕仁強調，輕軌與改善公車系統同時並進，先行培養搭乘大眾運輸的模式，才是符合城市需求的大眾運輸計畫。同時強調，自己是「反對沒有經過可行性評估的輕軌」，與楊縣長提出的輕軌合作，除了要有先期規劃和人口運量等可行評估，更要與改善公車系統同時並進，先行培養搭乘大眾運輸的模式，這才是符合城市需求的大眾運輸交通規劃。

沈慧虹今日也回應林耕仁說法，痛批「林耕仁議員有三大轉彎」，包含先前提及YouBike部分站點使用率太低，應該要重新檢討，結果到了公車就改口要培養運量。過去說「輕軌建設，清清楚楚有鬼」，現在又改口支持，甚至林耕仁也曾杯葛「大新竹合併升格」，現在轉身又跑去跟楊縣長談「大新竹大團結」，三大轉彎也讓市民看清，林耕仁是對人不對事、對黨不對事，沒有中心思想的「搖擺仁」。

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