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「上演現代版指鹿為馬？」　他轟蔡英文：強迫全體搭上「失智列車」

▲▼資深媒體人黃暐瀚痛批總統蔡英文「指鹿為馬失智列車」。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

▲資深媒體人黃暐瀚痛批總統蔡英文「指鹿為馬」。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

記者詹宜庭／台北報導

台大註銷民進黨桃園市長參選人林智堅碩士學位，民進黨主席、總統蔡英文仍「相信同志」，呼籲黨公職「支持智堅捍衛自己的清白」。資深媒體人黃暐瀚11日狠嗆蔡英文，硬挺林智堅論文「清白」，「等於是強迫全體搭上『失智列車』，公開上演現代版『指鹿為馬』。」

針對台大學倫會之判決，蔡英文10日於中執會表示，林智堅所提出之證據未被台大採納，但只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲。蔡英文強調，民進黨要一起讓社會理解整件事情的始末和真相，「我們支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。」

對此，資深媒體人黃暐瀚今天在臉書發文開轟，蔡英文身為台大畢業生卻「不敬母校、不信學術」，既不要求自己提名的黨員同志到台大說明，也不接受台大倫審會抄襲認定結果，「蔡英文硬挺林智堅論文『清白』，等於是強迫全體搭上『失智列車』，公開上演現代版『指鹿為馬』。」

黃暐瀚痛批，蔡英文除了指鹿為馬、硬拗之外，還要看看「誰敢跟我唱反調？」他舉例，當年秦二世胡亥無能，趙高專橫，他在殿上公然指鹿為馬，除了是要展現自己的權威之外，也是要看看，還有誰敢違逆？少數幾位直言不諱的忠臣，若不肯指鹿為馬，下場都是斬殺。

黃暐瀚說，蔡英文之所以敢「指鹿為馬」，有兩個理由，包括：

第一、看重選舉勝敗，多於是非對錯。既然評估換人「一定不會贏」，那就索性硬撐不換，或許未必輸；對蔡總統來說，這不是論文是非對錯的問題，而是關於選舉的勝敗。

第二、國民黨送子彈給蔡英文打，趁機挺堅全押。對岸才剛打飛彈，國民黨卻在10日率團訪問大陸，兩岸雖然要溝通，但「里有殯、不巷歌」，一定要現在去嗎？

黃暐瀚表示，攻擊國民黨配合大陸，是民進黨此刻最廉價的做法，藍營若想降低對年底選舉的傷害，夏立言必須在大陸公開抗議對岸打飛彈，才有機會。

黃暐瀚嘆，正當台灣需要團結的時候，蔡英文做出嚴重「破壞人設」的「挺堅決定」；正當對岸打台灣飛彈的關鍵時刻，國民黨居然麻木不仁，率團訪陸，「最敏感的時刻，藍綠兩黨都做出最壞的選擇，政治有時真的令人失望。大家不比好，比爛！只要對手比我更爛，更讓選民討厭，我最後，還是能贏。」

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