民進黨挺堅！蔡壁如：蔡英文歷史定位是「毀了台大」　籲學生發起學運

▲民眾黨「全台大眾走台北市接棒記者會」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台大論文審定委員會9日認定，民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，決議撤銷碩士學位，但林智堅也於當天下午喊冤，質疑台大未審先判；身兼民進黨主席的總統蔡英文則下令，全體黨公職團結挺林智堅，引發外界熱議。對此，民眾黨立委蔡壁如11日氣憤地說，學生應該要再次發起學運，告訴執政黨不可毀了台大學術倫理。

民眾黨台北市黨部11日上午在台北市議會舉行「大眾走北市接棒記者會」，由擔任市議員的黨部主委林國成帶領8名市議員參選人，並邀請立委蔡壁如、邱臣遠一同參與。

蔡壁如致詞時表示，蔡英文力挺抄襲論文的林智堅，使她相當驚訝，她想了半天，或許蔡英文執政6年多，想尋找其歷史地位，也就是「毀了台大」，包括上任第一件事就是「卡管（管中閔）」。

蔡壁如指出，蔡英文面對林智堅論文抄襲事件，居然呼籲全黨要「相信同志」，這要大家如何教育小孩好好讀書、好好做學問，「不用啊！抄襲就好了！只要顏色就對了，什麼就可以不用做。」整個台灣的高等教育，就毀在林智堅一人手上。

蔡壁如提及，蔡英文要民進黨大聲向社會說明支持林智堅，那民眾黨也要大聲地向社會說，「這是不對的，學術倫理不容污衊。」自己真的非常憤怒，「也希望學生是不是可以再發起一次學運？」告訴執政黨不可以這樣，這樣是毀了台大學術倫理，要民眾如何教育下一代？