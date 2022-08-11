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抄襲丟碩士！她又重讀網全服了　李眉蓁「一段話」真心力勸林智堅

▲▼林智堅、李眉蓁都陷入論文風波。（圖／合成圖）

▲林智堅、李眉蓁都陷入論文風波，但李眉蓁選擇放棄學位，把碩士重新讀回來。（圖／ETtoday新聞雲合成圖）

記者賴文萱／高雄報導

台大學倫會9日宣布認定林智堅抄襲論文且情節嚴重，建議撤銷碩士學位，此事件讓不少人聯想到先前同樣陷入抄襲論文風波並放棄學位的國民黨高雄市議員李眉蓁。事後李眉蓁回母校重新攻讀碩士，引起不少網友佩服，對此，她回應表示，感謝網友們對她的包容，也以過來人的身分向林智堅喊話，「選擇面對錯誤可能會讓前面的路更好走」。

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

▲林智堅陷論文門事件。（圖／記者林敬旻攝）

林智堅近來的抄襲風波讓李眉蓁在2020年參加高雄市長補選的論文爭議又重新被提起，不過，有網友對比她跟林智堅的反應引起熱議。網友直言，李眉蓁目前重讀碩士班，也坦白地告訴大家，從哪裡跌倒就從哪裡爬起來，讓人相當感動，其他網友也大讚，「知錯能改，善莫大焉，沒對比真的沒有傷害」、「願意重讀也是佩服」、「她做錯事還願意回來重讀其實蠻猛的。」

▲▼高雄市議員李眉蓁回應論文吹哨者吳佩蓉參選高雄市議員。（圖／翻攝自李眉蓁FB粉絲專頁）

▲李眉蓁感謝大家對她的包容，表示只是在做犯過錯的人應該做的事。（圖／翻攝自李眉蓁FB粉絲專頁）

對此，李眉蓁回應表示，感謝網友們對她的包容，她只是在做犯過錯的人應該做的事，沒想到大家對她這麼包容，真的很激動，很感恩。「隱瞞真相的煎熬，承認錯誤以後的安心，我都經歷過。一個心念的選擇，真的會造成很大的差別，社會正向的力量真的超過想像。」

李眉蓁說:「人生不是只有選舉這兩三個月，這段時間就算撐過去，未來不一定好過。碰到巨大的人生風暴，壓力很大，很難做決定，我剛開始也沒有勇氣面對，處理得很不好，但只要能夠走出來，選擇面對錯誤可能會讓前面的路更好走。」強調這是她個人經驗，提供林智堅參考。

▲▼高雄市長補選，江啟臣陪同李眉蓁現身競選總部發表敗選感言。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁表示，事發第3天就已經道歉。（圖／ETtoday資料照）

事實上，李眉蓁爆出中山大學碩士論文抄襲風波時，當下第3天就公開道歉並退回學位，先前也透露，自己經過2年的沉澱與自省，已重新回到母校正修科大進修，努力把碩士學位再讀回來。

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