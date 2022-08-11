蔡英文下令挺林智堅　黃珊珊酸民進黨像「幫派」：只以政黨利益為優先

▲黃珊珊出席四平想BUY就BUY購物節。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對民進黨桃園市長參選人林智堅的論文爭議，兼任民進黨主席的總統蔡英文10日下令，願意選擇相信林智堅沒有抄襲，同黨台北市長參選人陳時中也說，要先相信同志。對此，台北市副市長黃珊珊11日表示，政黨不能黨同伐異，如果政黨裡沒有是非，就跟幫派沒有兩樣。

黃珊珊11日上午出席四平想BUY就BUY購物節，被問到民進黨台北市議員王世堅因林智堅論文案，遭到黨內砲轟一事，黃珊珊認為，王世堅個性很耿直，這次的發言讓她覺得很有勇氣，「對就對，不對就不對。」

黃珊珊提及，政黨不能黨同伐異，就算政黨裡面有不同意見，那也是正常的；但現在政黨看起來就像幫派，不能有不同意見，「如果政黨裡面沒有是非，就跟幫派沒兩樣。」不過也認為王世堅有自己的個性，選民都會支持王世堅。

媒體追問，陳時中也說要先相信黨內同志，此說法是否買單？黃珊珊批評，「這就是只有政黨利益為優先啊！」

另外，關於網路吹起「台大是中共同路人」聲浪，畢業於台大的黃珊珊回應，為了一個人的論文，攻擊全台灣最高學府台大，這是一件瘋狂的舉動，全世界都不會因為一名學生在校發生不清不楚的事情，進而攻擊整間學校，「我覺得台大人都應該站出來，什麼叫台大是中共同路人？你只剩下政治，沒有是非！」