夫婦急匯160萬救兒　台中35家銀行聯手...天羅地網順利阻詐

▲▼大肚區一對老夫婦被詐騙，著急的外出要匯160萬元，但不知要去哪一家，35家銀行天羅地網等著上門。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

各類詐騙如交友、網購、投資、綁架等被害人，通常是到了金融機構要匯款時，對於匯款理由一再改口，被行員察覺有異而報警，台中市大肚區一對70歲老夫婦接到兒子即將遭到不測的詐騙電話，不顧鄰居勸阻急著想匯160萬元贖人，鄰居苦勸不聽，但又不知老夫婦要到哪一家匯，還好警銀阻詐聯盟發揮功效，35家金融機構行員全都等著被害人上門，果然順利阻詐。

大肚區陳姓男子日前接獲不明來電，對方口氣強硬指他兒子當保人，必須償還160萬元債務，如果不匯款將對兒子不利，陳男相當緊張立刻帶著賴姓妻子外出匯款，鄰居得知後建議冷靜，應先向兒子確認是否安全，但老夫婦根本聽不下去，救兒心切，急得如熱鍋上的螞蟻，沒打電話查證。

鄰居眼見老夫婦聽不進去，又不知道要去哪裡匯錢，趕緊報警處理，還好烏日警分局與轄內35家金融機構成立的阻詐群組派上用場，員警將上述資訊傳送到群組，佈下天羅地網，請行員多加注意，果然不久，追分郵局就傳來訊息，果然有名婦人要匯款160萬元。

員警到場安撫賴女情緒，極力解釋是慣用詐欺手法，並請賴女打電話詢問媳婦確認兒子是否平安無事，一聽聞兒子沒事，賴女終於鬆了一口氣，恍然大悟差點掉入詐騙圈套，對於警察、行員和鄰居及時阻詐，保住節儉所存下的積蓄，感謝不已。