婦眼眶泛淚領10萬「贖兒子」　志工勸阻竟遭疑：妳也是詐騙吧？

▲大甲1名婦人提領錢時眼眶泛淚，被機警志工識破詐騙手法，事後獲警方表揚。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名73歲王姓婦人眼眶泛淚的到郵局領10萬元，郵局蔡姓女志工覺得可疑，領錢為何要哭？經詢問得知王女接獲電話指她兒子欠債不還被打得頭破血流，王女為了贖回兒子才提領，蔡女看多了詐騙手法，主動連繫王的兒子，確認人根本沒事，不料這下換王的兒子起疑，「妳也是詐騙的一份子吧」，王女不知如何是好，蔡女好心沒好報，直到警方到場才還她清白。

王女一大早接獲不明來電，對方表示她的兒子因欠地下錢莊的錢沒還，被人打得頭破血流，命在旦夕，人要送醫搶救，要求馬上支付180萬元贖金，否則後果很難想像，王女苦苦哀求說戶頭只剩10萬，一時之間實在籌不到那麼多錢，沒想到詐騙集團「好心」降價答應，不過要提領現金，待會會去家裡收錢。

王婦嚇得趕緊至郵局領錢，所幸郵局蔡姓女志工同時也是警察志工，為人機警，發現王女領錢為何會流淚？主動關懷詢問之下，王女才哽咽的說出這是救命錢。

蔡女看多了詐騙手法，當場聯繫上婦人的兒子確保平安，王女這才鬆了一口氣，不料卻換成王男說「妳也是詐騙集團的一員吧」，好心志工有理說不清，王女夾在兒子和志工之間，不知該相信誰？還好大甲警分局大甲派出所警員張育銓及時到場，向王女和王男保證志工並非詐騙份子，而且王女接到的確實是詐騙電話，母子倆這才改口一再感謝志工保住存款。

員警擔憂王女在回去的路上會慌亂緊張，或胡思亂想歹徒已在家中等著收取款項，為了讓兒子和王女安心，於是一路護送她到家平安。