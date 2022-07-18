中國公民在南非遭綁架撕票　陸官媒：2021年以來第9起綁架案

▲中國公民在南非遭綁架遇害。（圖／取自pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒《中新網》今（18日）最新消息指出，近日，有中國公民在南非首都開普頓遭綁架後不幸罹難。這是自2021年以來首次有中國公民在綁架案件中遭到撕票。總領館向死者家屬表示沈痛哀悼和深切慰問。據了解，這是2021年以來，當地鎖定中國人第九起綁架案。

據中國駐開普敦總領館消息表示，總領館鄭重提醒，旅居領區的中國公民務必提高警惕、加強防範。如不幸遇險，首先確保人身安全，避免激怒匪徒。家屬要第一時間向當地警方報案，並向總領館及警民中心求助。全力配合警方，聽取警方談判專家建議。

《中新網》報導稱，近年來，南非經濟下行，失業率居高不下，社會不穩定因素明顯增多，謀殺、綁架、搶劫等各類刑事案件大幅上升。據南方統計，今年第一季度全南非謀殺案件日均達68起，同比增長22.2%；綁架案件日均37起，同比增長109.2%；各類搶劫案件日均661起，同比增長7.4%。

報導稱，據當地警方介紹，開普頓總體破案率僅為約20%，而涉中國公民綁架案破案率為67%。2021年以來，在總領館接到的9起涉中國公民綁架案中，6起已告破，30多名嫌疑人被捕。這與駐南非使領館、領區各警民中心和有關僑團的共同推動和努力密不可分。

▼ 領事館發出警告和提醒 。（圖／翻攝 中國駐開普敦總領館）