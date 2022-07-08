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社會 社會焦點 保障人權

答應打工卻爽約害他沒面子　17歲少年撂人持球棒狠K國中同學

記者鄧木卿／台中報導

台中市17歲尤姓少年和王姓少年是國中同學，尤男暑假約王男打工，做冷氣管路工程，王男原本答應，但因家長覺得離家太遠反對，尤男不滿王男爽約讓他沒面子，今天凌晨6點找來3名友人和王男理論，尤嫌持球棒，另名謝嫌拿安全帽，先後猛K王男，還得意的將毆打影片PO上網，烏日警方得知後主動偵辦，3小時內即陸續帶回4名嫌犯，並依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼2名男子分持球棒和安全帽毆打男子，事後還PO網炫耀。（圖／翻自黑色豪門企業，下同）

▲▼2名男子分持球棒和安全帽毆打男子，事後還PO網炫耀。（圖／翻自黑色豪門企業，下同）

網路社團「黑色豪門企業」上午6點流傳1名男子在烏日區麻園西東路仁德公園後方堤防、成功西路一帶，遭2名男子持球棒及安全帽毆打，另外2人拿手機拍下整個過程，烏日警方在10點得知案情後調閱監視器，以機車車牌追人，下午1點陸續帶回4名嫌疑人。

▲▼2名男子分持球棒和安全帽毆打男子，事後還PO網炫耀。（圖／翻自黑色豪門企業，下同）

經了解，尤嫌與被害人王男是國中同學，尤嫌高中中輟後，想利用暑假打工，就學中的王男原本答應，後來家人認為工地離住家太遠，不太放心，不讓王打工，王於是爽約，尤嫌覺得本來答應又反悔，讓他在工地友人面前很沒面子，凌晨找來3名友人謝男（18歲、中輟生）、彭男（17歲、在學）、王男（21歲、工人）助陣，並約出王男談判。

▲▼2名男子分持球棒和安全帽毆打男子，事後還PO網炫耀。（圖／翻自黑色豪門企業，下同）

雙方一言不合，尤嫌持球棒、謝嫌持安全帽猛K王男，彭嫌及王嫌則在一旁攝影毆打過程。

▲▼2名男子分持球棒和安全帽毆打男子，事後還PO網炫耀。（圖／翻自黑色豪門企業，下同）

警方上午10點得知整個案情後，開始調閱監視器以車追人，下午1點即陸續帶回4名嫌犯，4嫌坦承不諱，全案訊問後將依傷害罪嫌移送偵辦。

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