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見尋人貼文「才想起自己被綁架」　16歲少女視訊一眼認出親媽

▲▼印度16歲少女普佳（Pooja Gaud）看見自己的尋人貼文，驚覺遭綁架，打電話與家人團圓。（圖／翻攝推特@iThamilachi）

▲普佳在網路上看見尋人貼文，才驚覺自己遭到綁架，立刻打電話與家人團圓。（圖／翻攝推特@iThamilachi）

記者吳美依／綜合外電報導

印度孟買發生奇蹟事件，16歲少女普佳（Pooja Gaud）看見一則網路尋人貼文，驚覺照片裡的小女孩就是自己，趕緊撥打文末附上的電話，視訊後果然一眼認出親生母親。原來，她幼年時期遭到綁架，時隔9年終於和家人團聚。

《印度斯坦時報》報導，2013年1月22日，7歲的普佳與哥哥羅希特（Rohit）一起步行上學，她走路比較慢，趕不上兄長的步伐，卻在落單之際，遭哈利（Harry D’Souza）與索妮（Soni）夫妻，使用巧克力及冰淇淋誘惑綁架。

羅希特回憶，「我走在前面一點的地方，再回過頭時，已經看不見她的蹤影。我上了一節課後，才去她的教室詢問，但老師告訴我，普佳沒有來學校。」他嚇得立刻跑回家告訴爸爸，家人和鄰居都立刻動員尋找，並到警局通報失蹤，不過搜索行動持續數月卻仍一無所獲，逐漸成為一起懸案。

原來，普佳被嫌犯迅速帶離孟買，在其他城市生活多年，直至2015年才返回當地。她逐漸長大後，對於家人印象模糊，僅從「現在的爸媽」口中得知，自己不是親生孩子，而是小時候「走失」被撿回來的，「他們以前還會照顧我、給我吃營養的食物。但在索妮生下自己的孩子後，她就開始欺負我，還會毆打我。」

35歲家政婦普拉米拉（Pramila Devendra）因工作關係，認識了一起打工的普佳。她聽見對方哭訴遭到「非親生爸媽」不當對待，馬上警覺事情不對勁，上網搜尋後，果真發現疑似新聞，趕緊拿給普佳確認，才讓案情曝光。而哈利與索妮已於4日落網，正在接受調查。

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