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南消辦潛水救援人員複訓　有效提升潛水專業技能

▲為增強水域搜救專業技能，以提升溺水搶救作為，消防局9日起為期3天於成功大學新建戶外游泳池，辦理潛水救援人員複訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為增強水域搜救專業技能，以提升溺水搶救作為，消防局9日起為期3天於成功大學新建戶外游泳池，辦理潛水救援人員複訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著氣候的炎熱，溺水案件也開始頻傳，而台南市易發生溺水事件地點以觀夕平台、漁光島、黃金海岸及嘉南大圳為主，為增強水域搜救專業技能，以提升溺水搶救作為，消防局9日起為期3天於成功大學新建戶外游泳池，辦理潛水救援人員複訓，受訓人員共計71名，並期更順遂協助執行水域救援任務，保障民眾生命安全。

▲為增強水域搜救專業技能，以提升溺水搶救作為，消防局9日起為期3天於成功大學新建戶外游泳池，辦理潛水救援人員複訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於水域救援係屬高風險救援任務，消防局雖非專業水下打撈作業單位，也非沿岸水域權責機關，但為保障市民的安全，也積極運用現有人員、裝備進行訓練，全力協助近岸水域轄管機關的救援作業，以提升整體的搜救量能，而本次複訓是由消防局內部資深潛水教官團，親自規劃課程並授課，課程內容除基本潛水技能，再依實務搜溺經驗來進行傳授與分享，以期更符合學員訓練需求與知能。

▲為增強水域搜救專業技能，以提升溺水搶救作為，消防局9日起為期3天於成功大學新建戶外游泳池，辦理潛水救援人員複訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市轄內有多處水域，特別是漁光島及觀夕平台等，而假期民眾前往戲水遊憩之餘，不可忽視水域活動安全，勿前往危險水域戲水，水上活動也請選擇安全的水域，避免發生溺水意外時，鄰近無救生員可下水進行救援，錯失黄金搶救時機，留下傷痛及遺憾。

▲為增強水域搜救專業技能，以提升溺水搶救作為，消防局9日起為期3天於成功大學新建戶外游泳池，辦理潛水救援人員複訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯呼籲民眾，重視水域活動安全，避免其獨自或結伴到危險水域戲水，並提醒所有民眾，從事水域運動時務必注意自身安全，不逞強、不做危險動作，選擇有救生員專責看守的水域進行活動、戲水，消防局於溺水意外發生時，必將立即趕往現場協助救援，宣示消防人員守護市民之決心。

▲為增強水域搜救專業技能，以提升溺水搶救作為，消防局9日起為期3天於成功大學新建戶外游泳池，辦理潛水救援人員複訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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