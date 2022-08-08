南消五大隊建立「高樓護照」資料庫　高樓搶救資料一覽無遺

▲台南市消防局第五大隊轄內擁有相當多高樓大廈，因應高樓搶救需要，五大隊建立「高樓護照」資料庫，讓高樓搶救資料一覽無遺，並加強高樓消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大樓火災發生時對民眾有極大威脅，對消防救災人員亦是相當大挑戰，台南市消防局第五大隊轄內擁有相當多高樓大廈，經統計11層以上15層以下之建築物共有87棟，16層以上建築物共有34棟，共計121棟，且適逢台南近年來蓬勃發展，因應高樓搶救需要，五大隊建立「高樓護照」資料庫，讓高樓搶救資料一覽無遺。

五大隊說，像2021年10月高雄城中城大樓縱火案，造成46人喪命，無獨有偶，2022年1月紐約布朗克斯一棟19層公寓火災，造成17人（含8名兒童）死亡，44人受傷，顯示高樓大火的嚴重性。

五大隊指出，近來有相當多重劃區正在大幅建設，如永康大橋、鹽行重劃區、歸仁沙崙綠能科技示範園區等，大樓持續興建，棟數也將持續攀升，未來消防救災的挑戰勢必亦將持續增加。

台南市消防局第五大隊為提升高樓救災效率及安全，特別師法美國紐約市消防局，對於轄內的各棟高樓建立「建築物資訊卡」（Building Information Card, BIC），它就像高樓的護照，裡面詳細記載了樓層資訊、結構、樓梯、電梯、空調排煙、公共設施(發電機、油槽等)、消防設備、危險物品、通訊、緊急連絡資訊等，另外更繪製大樓的樓梯電梯立面圖及1樓平面圖，使消防人員抵達這棟大樓後可以立即判斷主要危害風險，決定救災動線、攻擊梯、疏散梯的選擇等。

第五大隊目前已完成第一階段16層以上建築物之建築物資訊卡製作，甚至將其整合至救災平板內的輔助搶救資訊系統，使救災指揮人員可以於救災途中或是現場立即調閱資料，第五大隊亦於8月8日辦理相關教育訓練，針對永康區經緯天廈大樓介紹其建築物資訊卡(BIC)，並進行兵棋推演演練，使救災人員能充分運用相關資訊進行搶救作業；另第五大隊尚有規劃第二階段11至15層建築物之建築物資訊卡亦已完成五成，預計今年底可以全部完成。

消防局李明峯局長表示，成功是留給準備好的人，搶救成功亦是留給平時準備充分的消防人員，台南近年產業大幅成長，人口不斷移入，大樓亦持續興建，消防局更需要做好準備，對於搶救技術、裝備器材、資料整備的持續精進及深化是我們堅持的目標，希望能同時提升市民朋友及消防同仁的安全。

第五大隊鄭誌峰大隊長表示，高樓的建築物資訊卡可以使消防人員於救災途中或抵達現場時，可立即了解該建築物之結構、特性及危險等，正所謂知己知彼，百戰百勝，掌握建築物本身的各項特點，就能加以利用進行更有效率的救災行動，將大幅提升救災的效能。