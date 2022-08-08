　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南消五大隊建立「高樓護照」資料庫　高樓搶救資料一覽無遺

▲台南市消防局第五大隊轄內擁有相當多高樓大廈，因應高樓搶救需要，五大隊建立「高樓護照」資料庫，讓高樓搶救資料一覽無遺，並加強高樓消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊轄內擁有相當多高樓大廈，因應高樓搶救需要，五大隊建立「高樓護照」資料庫，讓高樓搶救資料一覽無遺，並加強高樓消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大樓火災發生時對民眾有極大威脅，對消防救災人員亦是相當大挑戰，台南市消防局第五大隊轄內擁有相當多高樓大廈，經統計11層以上15層以下之建築物共有87棟，16層以上建築物共有34棟，共計121棟，且適逢台南近年來蓬勃發展，因應高樓搶救需要，五大隊建立「高樓護照」資料庫，讓高樓搶救資料一覽無遺。

▲台南市消防局第五大隊轄內擁有相當多高樓大廈，因應高樓搶救需要，五大隊建立「高樓護照」資料庫，讓高樓搶救資料一覽無遺，並加強高樓消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五大隊說，像2021年10月高雄城中城大樓縱火案，造成46人喪命，無獨有偶，2022年1月紐約布朗克斯一棟19層公寓火災，造成17人（含8名兒童）死亡，44人受傷，顯示高樓大火的嚴重性。

五大隊指出，近來有相當多重劃區正在大幅建設，如永康大橋、鹽行重劃區、歸仁沙崙綠能科技示範園區等，大樓持續興建，棟數也將持續攀升，未來消防救災的挑戰勢必亦將持續增加。

台南市消防局第五大隊為提升高樓救災效率及安全，特別師法美國紐約市消防局，對於轄內的各棟高樓建立「建築物資訊卡」（Building Information Card, BIC），它就像高樓的護照，裡面詳細記載了樓層資訊、結構、樓梯、電梯、空調排煙、公共設施(發電機、油槽等)、消防設備、危險物品、通訊、緊急連絡資訊等，另外更繪製大樓的樓梯電梯立面圖及1樓平面圖，使消防人員抵達這棟大樓後可以立即判斷主要危害風險，決定救災動線、攻擊梯、疏散梯的選擇等。

▲台南市消防局第五大隊轄內擁有相當多高樓大廈，因應高樓搶救需要，五大隊建立「高樓護照」資料庫，讓高樓搶救資料一覽無遺，並加強高樓消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第五大隊目前已完成第一階段16層以上建築物之建築物資訊卡製作，甚至將其整合至救災平板內的輔助搶救資訊系統，使救災指揮人員可以於救災途中或是現場立即調閱資料，第五大隊亦於8月8日辦理相關教育訓練，針對永康區經緯天廈大樓介紹其建築物資訊卡(BIC)，並進行兵棋推演演練，使救災人員能充分運用相關資訊進行搶救作業；另第五大隊尚有規劃第二階段11至15層建築物之建築物資訊卡亦已完成五成，預計今年底可以全部完成。

消防局李明峯局長表示，成功是留給準備好的人，搶救成功亦是留給平時準備充分的消防人員，台南近年產業大幅成長，人口不斷移入，大樓亦持續興建，消防局更需要做好準備，對於搶救技術、裝備器材、資料整備的持續精進及深化是我們堅持的目標，希望能同時提升市民朋友及消防同仁的安全。

▲台南市消防局第五大隊轄內擁有相當多高樓大廈，因應高樓搶救需要，五大隊建立「高樓護照」資料庫，讓高樓搶救資料一覽無遺，並加強高樓消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第五大隊鄭誌峰大隊長表示，高樓的建築物資訊卡可以使消防人員於救災途中或抵達現場時，可立即了解該建築物之結構、特性及危險等，正所謂知己知彼，百戰百勝，掌握建築物本身的各項特點，就能加以利用進行更有效率的救災行動，將大幅提升救災的效能。

►不但打折而且超方便！快用「蜂蜜蘋果慕斯」幫狗狗清潔牙齒

ET快訊
快訊／游否希結婚了！曬配偶欄　超正老婆真實身分曝光
飛彈爆炸？台東天空出現「蕈狀雲」　氣象專家曝3原因
1~2週後「BA.5會有一波疫情」　王必勝：沒打疫苗避免餐廳
向佐出軌沒事了？向太一開腔　陸網狂讚：霸氣
快訊／本土BA.5「暴增9例」！　分布3縣市
快訊／今本土+15206！　各縣市分佈曝
快訊／死亡+26！　今增1萬5206例「創百日新低」
快訊／藍營分裂！　30年老將脫黨宣布參選市長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消五大隊建立「高樓護照」資料庫　高樓搶救資料一覽無遺

環保局攜手潛海戰將新蘭漁港淨海　清理出47.85公斤的海洋廢棄物

竹市長照服務再升級　推長期臥床者原床沐浴

父親節前夕　南警開道助破水孕婦到院平安產子

TTICC藝術特展探索族群生活　集結女性原民藝術家《移動‧記憶》

到澎湖結婚！2022情定吉貝派對　14對新人體驗浪漫之旅

長濱警、郵聯合攔阻「愛情騙子」詐欺取財

青年齊聚「搖擺一夏」　 瞭解反賄「How」To Do

玉豐海洋科儀「向陽山號」轉籍台灣　台灣風場作業再添生力軍

南消救護增添新利器　電動骨針在手消防救命更順手

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

鋼鐵直男？妻給尪暗示　他全無情回答：然後咧

南消五大隊建立「高樓護照」資料庫　高樓搶救資料一覽無遺

環保局攜手潛海戰將新蘭漁港淨海　清理出47.85公斤的海洋廢棄物

竹市長照服務再升級　推長期臥床者原床沐浴

父親節前夕　南警開道助破水孕婦到院平安產子

TTICC藝術特展探索族群生活　集結女性原民藝術家《移動‧記憶》

到澎湖結婚！2022情定吉貝派對　14對新人體驗浪漫之旅

長濱警、郵聯合攔阻「愛情騙子」詐欺取財

青年齊聚「搖擺一夏」　 瞭解反賄「How」To Do

玉豐海洋科儀「向陽山號」轉籍台灣　台灣風場作業再添生力軍

南消救護增添新利器　電動骨針在手消防救命更順手

張泰山超長快問快答一次看！選手後期受傷還被冰？他爆笑回應

俄媒驚曝：北韓派10萬「志願者」大軍！　助俄攻擊烏克蘭

快訊／北市工地意外！60歲工人墜地下一樓　無生命跡象送醫搶救

抗病毒藥對抗BA.5效果降？羅一鈞解讀研究數據　籲民眾勿自行調藥

美國女兵超大膽！偷開軍庫盜6300萬軍備　上架eBay拍賣賺翻

嘉義女警買便當「涉偷醬」！店家規定曝光　網友看法兩極

快訊／高雄大樓火煙狂竄！16車33人灌救　1男無呼吸心跳搶救中

大陸頻制裁...美國能救台灣經濟？專家曝殘忍真相：沒那麼簡單

理財周刊／中國中古屋業主所面臨的尷尬期

BA.5暴增9例！5人住北市「接觸者匡9人」　包含一起家庭群聚

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

地方熱門新聞

父親節前夕　林智堅推「育兒三利多」

強力掃蕩臨檢淨化治安　桃警聯手出擊

南消救護增添新利器

玉豐海洋科儀「向陽山號」轉籍台灣

入主信義區！史上最大社宅招租

青年齊聚「搖擺一夏」 瞭解反賄

台南打火兄弟中元普渡以功代金

台南午後強降雨多起路樹倒塌

2022情定吉貝結婚派對　夢幻沙尾浪漫席捲

楠梓產業園區兆元科技產業聚落成形

和欣客運加碼「鐵粉免費遊台南」

65歲以上長者交通死傷5年飆升2.7倍？！

南警開道助破水孕婦到院平安產子

台東46人甩肉500公斤　醫：關鍵在飲食

更多熱門

相關新聞

南消救護增添新利器

南消救護增添新利器

面對病況危急患者，靜脈注射是給予病患急救藥物的一條通道，然而很多病患可能因為血管細小或因休克造成血管塌陷等問題，讓身經百戰的高級救護技術員也因找無血管可建立給藥途徑，無法及時給與病患最適切處置的遺憾，新一代的急救神器電動骨針將可破除這道關卡。

即／台南20噸吊車翻覆　駕駛慘遭重壓無生命跡象

即／台南20噸吊車翻覆　駕駛慘遭重壓無生命跡象

南消強化水源供需訓練

南消強化水源供需訓練

南消辦理道路行車安全防禦駕駛訓練

南消辦理道路行車安全防禦駕駛訓練

南消第四大隊宏遠興業公司義消成軍

南消第四大隊宏遠興業公司義消成軍

關鍵字：

南消高樓護照資料庫高樓搶救

讀者迴響

熱門新聞

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

只有今天！麥當勞大麥克、雞塊買1送1

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

買這6種商品滿600元抽農遊券！

木蘭颱風最快今生成！模擬路徑曝　雨區擴大

更多

最夯影音

更多
美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面