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麻豆新樓授課南消救護人員　搶救腦心守護寶貴生命！

▲麻豆新樓醫院與台南市消防局第三大隊辦理聯合訓練課程，強化到院前或轉院的救護能力，共同搶救寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲麻豆新樓醫院與台南市消防局第三大隊辦理聯合訓練課程，強化到院前或轉院的救護能力，共同搶救寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了持續強化救護技術員的救護訓練，麻豆新樓醫院與台南市消防局第三大隊於9日及11日，辦理聯合訓練課程針對靜脈輸液、血糖檢測、孕產兒到院處置、胸悶胸痛與腦中風到院前處置判斷一系列的救護訓練課程，以幫助第一線救護人員掌握黃金救援時效，強化到院前或轉院的救護能力，共同搶救寶貴生命。

▲麻豆新樓醫院與台南市消防局第三大隊辦理聯合訓練課程，強化到院前或轉院的救護能力，共同搶救寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆新樓醫院唐秋敏副院長表示，該院位於大臺南中心並緊鄰交流道，為中度級急救責任醫院，並設有心導管中心，全天候隨時準備從救護大隊接手搶救生命，一同擔負起傷病患緊急送醫及後續救治的任務。

唐副院長強調，到院前的緊急救護服務，是避免病患病情惡化的關鍵，因此該院非常重視與救護大隊分享急救專業技能的機會，兩者是重要且緊密的合作夥伴。這次特別安排教學與實務經驗兼具的急診科副主任陳怡娟主講「胸悶胸痛與腦中風」以及心臟科陳則瑋醫師主講「急性胸痛與12導程心電圖」，搭配實際案例講解和實務操作演練，希望能幫助救護人員正確、快速初步判斷、處理、接送病人，提升到院前的救護服務品質。

▲麻豆新樓醫院與台南市消防局第三大隊辦理聯合訓練課程，強化到院前或轉院的救護能力，共同搶救寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第三救災救護大隊陳博文大隊長表示，落實培養「關鍵緊急醫療處理能力」，可提高傷病者的救活率，感謝麻豆新樓醫院提供訓練支援與協助，加上平日雙方密切、良好的互動，相信未來必有更多交流與合作，共同守護溪北地區民眾的健康。

▲麻豆新樓醫院與台南市消防局第三大隊辦理聯合訓練課程，強化到院前或轉院的救護能力，共同搶救寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次受訓人員包含消防局第三救護大隊全體救護員，以及第三大隊的訓練教官，課程內容豐富：有疾病初步判斷與處置、後送評估、十二導程心電圖實務操作、醫院急救銜接實務…等，並有「靜脈注射教具」發送給學員，可輔助日常練習之用。

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