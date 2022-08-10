林耕仁訪竹縣談輕軌　沈慧虹批雙標：選前反對選後卻轉彎

▲沈慧虹批林耕仁到新竹縣談輕軌，是「選前反對、選後轉彎！」根本沒有中心思想，更沒有交通專業！（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

國民黨新竹市長參選人林耕仁日前拜訪新竹縣長楊文科，指兩人將攜手打造「大新竹生活圈」並推動輕軌建設。對此，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今（10）日強調，自己擔任副市長期間，始終如一、積極推動大新竹合併升格與輕軌，反觀林耕仁，「選前反對、選後轉彎」，根本沒有中心思想，更沒有交通專業！

▲林耕仁（右）於臉書表示，他與楊文科縣長以「大新竹生活圈」為出發，推動軌道建設。

沈慧虹指出，新竹輕軌歷經四任市長都無法實現，林耕仁長期擔任議員，一定清楚直到林智堅市長和她積極爭取推動，現在終於是新竹市「最接近輕軌實現的一次」！

不過，沈慧虹指出，林耕仁卻在2017年大動作批評新竹輕軌，還說「輕軌，清清楚楚有鬼」，沈慧虹也引述媒體報導，林耕仁曾說：「輕軌捷運是過去時代的東西，10年後會被無人車取代，林智堅不應該爭取這種十幾年後就被淘汰的東西。」沈慧虹不解，何以林耕仁的立場如此大轉彎，市政規劃可以交給既無想法、又無遠見的人嗎？

▲沈慧虹說，除了輕軌建設，林耕仁還杯葛大新竹合併升格修法，如今選舉到了，這些又成為林耕仁口中的「共識」與「努力」，更看出他見風轉舵、收割政見。

沈慧虹強調，除了輕軌建設，林耕仁也杯葛大新竹合併升格的修法，如今選舉到了，輕軌建設與大新竹都轉身成為林耕仁口中的「共識」與「努力」，更看出林耕仁完全沒有中心思想、只會見風轉舵、收割政見。

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