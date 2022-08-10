ET專訪／賣菜磨出堅忍性格　江聰淵捲砂石案：時光倒流仍會一肩扛

▲▼賣菜囝仔受民進黨徵召參選宜蘭縣長，江聰淵誓言帶領全體縣民，贏回宜蘭的榮耀。（圖／江聰淵提供）

記者游芳男／宜蘭報導

受民進黨徵召參選宜蘭縣長選舉的宜蘭市長江聰淵，賣菜囝仔出身，從基層歷練，誠懇打拚進而參與公共事務，小時候冬天時，同學找他玩，都要幫他在冷冽水中將菜葉整理好，才能一起出去玩；經過40年，江聰淵依然感謝這些義氣相挺的同學。選縣長，目前遭受盜採砂石案砲火，江聰淵堅定說：「如果時光可以倒流，我也還是會選擇一肩扛下來。但是，我會更謹慎地注重每個環節，防範於未然。」

宜蘭縣長參選人江聰淵，小時候由於父親經商不順利，升上國中後，每天一大早跟隨母親推著力阿卡去市場賣菜。放學後的第一件事，就是摘菜、撿菜、洗菜、整理。同學如果來找他出去玩，都要先幫忙把農事做完。尤其，宜蘭的冬天冷冽刺骨，在冰冷的水中整理菜葉，雙手常因而凍到通紅。經過40年，江聰淵依然感謝這些義氣相挺的同學。

在從政之前，江聰淵曾擔任營造公司負責人。當時公司承攬的雨水下水道工程，被檢舉「超挖保安林地海砂」，即便頭城鎮公所出具公文證明並無挖掘海砂做道路填補之用，但仍未被法官採信。當時基於義氣，保護現場施作同仁不被官司判決影響生計，他便以公司負責人的身份承擔責任。

曾有人問：「會不會為了25年前的承擔後悔？」江聰淵不假思索的回答：「如果時光可以倒流，我也還是會選擇一肩扛下來。但是，我會更謹慎地注重每個環節，防範於未然。」這堂課，江聰淵遭受三個月的牢獄之災，也成為日後政治對手不斷攻擊的把柄，但江聰淵卻認為「這也隨時在提醒著自己，一定要努力成為更好的江聰淵」。