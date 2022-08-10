李問組「大黃魚戰隊」拚連江縣長選戰　盼觸動馬祖政治與人心

▲民進黨中執會提名李問參選連江縣長。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡佩珈／台北報導

九合一大選將於11月26日舉行投票，民進黨10日正式徵召連江縣黨部主委李問為連江縣長候選人。李問坦言，他清楚這場選戰並不容易，自己更缺乏龐大宗親勢力，但他並不想要延續傳統政治派閥的恩怨情仇，「我所代表的是許多在馬祖付出、為馬祖努力的人」，相信競選團隊「大黃魚戰隊」能取得好成績，迎向最後勝利。

李問提到，這次除了是民進黨史上第一次提名連江縣長候選人，也是史上第一次提名議員、鄉民代表及村長候選人，他們為此團隊取名為「大黃魚戰隊」，期盼馬祖有更多監督與良性競爭，讓地方政治更加公平、公正，相信這隻活蹦亂跳的隊伍，可以取得好的成績並迎向最後勝利。

李問進一步解釋，黃魚是馬祖著名海產，牠們會在海裡面大聲呱呱叫，就如同團隊會為馬祖鄉親權益發聲一樣。過去他曾被稱作「淡菜男孩」，可是淡菜男孩終究只是一顆淡菜，但「大黃魚戰隊」有10條黃魚，相信他們會像黃色閃電一樣，觸動馬祖政治跟人心。

李問回憶，他在2年前在馬祖成立黨部，如今馬祖已經成為自己的家。自己在這段期間，已在沒有公職、沒有任何議員的情況下持續為鄉親努力。舉例來說，由於馬祖沒有中醫師與診所，當地居民無法獲得清冠一號，經團隊與立委洪申翰及衛福部協調後，已成功在當地建立視訊看診、再領藥的機制。

李問強調，團隊在沒有公職的情況下，早已一步步展現為馬祖鄉親服務的決心以及行政協調能力，如果能有縣政府資源，便能中央地方零距離合作，為鄉村爭取更多權益。

此外，李問指出，馬祖可以成為親子友善島嶼，為家長、孩子創造更友善學習教育環境；馬祖亦可以是商業島嶼，鼓勵更多民間投資跟就業機會，發展食品加工產業、製酒與釀酒、休閒娛樂產業等。

李問表示，他也希望運用過去擔任外語媒體記者以及外交實務經驗，強化馬祖與世界各國離島或島嶼的交流。馬祖今年第一次舉辦國際藝術節，已成功踏出第一步，盼未來能在後疫情時代繼續升級，讓馬祖更上一層樓。