無敵星星消失？1歲嬰3個月後重複確診！　二陽「病毒量更高」



▲新竹一名一歲嬰童重複確診，醫師發現第二次陽性的病毒量比第一次更高。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名1歲男嬰今年5月間被檢驗出陽性確診，經住院治療症狀逐漸改善，並恢復正常，未料近日再次因高燒、感冒症狀被「二次確診」。新竹台大分院新竹醫院醫師發現，嬰童二次確診的CT值比起5月初更低 （病毒量更高），幼齡孩童感染新冠病毒後，抗體生成可能較差，與成人確診後的「無敵星星」反應並不相同。

男嬰是因發燒39度、咳嗽、呼吸急促及活動力明顯下降，被家人帶往急診室，期間還發生全身抽搐、眼睛上吊、嘴唇發紫，經醫師判斷為熱痙攣再次發作，因同住哥哥2天前才驗出陽性，醫師加做PCR檢測才發現男嬰為二次確診。

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▲新竹台大分院急診兒科暨小兒感染科楊德亮醫師。（圖／院方提供）

新竹台大分院急診兒科暨小兒感染科楊德亮醫師說明，男嬰因先天性心臟病及頻繁熱痙攣的病史，屬於COVID-19重症高風險的兒童族群，在急診室診斷可能為新冠病毒二次感染後，立即收治於兒童專責病房。抽血檢查體內新冠病毒抗體，發現兩種抗體(N-蛋白抗體與S-蛋白抗體)數值皆很低。這表示孩子在第一次感染後，體內可能沒有產生足夠的抗體數量，或是體內抗體濃度在短時間內就大幅下降。

醫師表示，目前研究顯示，新冠病毒Omicron病毒株有容易產生「免疫逃脫」的特性，與Delta病毒株相比，Omicron發生二次感染的風險明顯增加。由於新冠病毒快速變異的特性，感染過新冠病毒較早期病毒株的人，身體產生的免疫力可能不足以抵抗Omicron病毒株。而即使是Omicron病毒株，越來越多不同的Omicron亞型被發現，感染其中一種亞型是否就能產生足夠免疫力抵抗其他亞型，目前仍未有定論。每個人感染病毒後產生的抗體免疫力本來就有個體差異，而年齡越小的幼童染疫後，產生的免疫力可能較為不足。

楊德亮醫師指出，學齡前的幼童原本就容易因各種病毒或細菌感染而發燒。在COVID-19疫情高峰期間，除了考慮新冠病毒二次感染以外，還要考慮其他目前在社區中流行的病原，例如：腺病毒(Adenovirus)、單純疱疹病毒(HSV-1)、嬰兒玫瑰疹病毒(HHV-6 或 HHV-7)、A型鏈球菌感染(Group A Streptococcus)等。

此外，新冠病毒感染後引發的「孩童多系統炎症徵候群(MIS-C)」也可能以發燒合併皮疹、腹痛、頸部淋巴結腫大、血管炎等症狀出現。MIS-C臨床表徵多變，提醒家長應注意確診後兒童再次發燒時，有合併哪些症狀，並且密切觀察孩童的精神活動力、食慾與呼吸狀況。若孩童活動力明顯下降、嗜睡、尿量明顯減少或呼吸喘，應立即帶孩童就醫，由兒科醫師進行診斷與提供即時治療。

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