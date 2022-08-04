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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議員控竹市府棒球場報告複製貼上！誰能決定開賽？教育處回應了

▲誰能決定「新竹棒球場」開賽？　市府教育處回應了。（圖／新竹市政府提供）

▲今日時代力量新竹市黨團針對新竹市棒球場相關問題召開記者會。（圖／新竹市府提供）

記者陳陳凱力／新竹報導

新竹市棒球場爭議不斷，今（4）日時代力量議會黨團召開記者會，質疑市府的報告內容避重就輕，「通篇 73 頁的簡報內容，只有 6 頁是新的資訊，且跟設施改善無關，其他都是直接抄過去的報告或複製貼上網路的圖」，痛批市府避重就輕，要求市府應明確回應關鍵性問題。

新竹市議員林彥甫表示，市府近日針對新竹市棒球場的改善簡報中，「全73頁中只有6頁是與設施改善無關的新資訊，其餘內容都是舊報告或複製貼上的網路圖。」同時要求市府說明下列問題：原先棒球場統包工程經費，包含地下停車場費用約8.3億元，但最後卻追加到11.9億，然而市府卻一再對外強調「增加的3.2億元是地下停車場」費用，顯然與原計畫書內容預算不符。

林彥甫認為，市府於簡報中以「近年物價調整指數飆漲」作為價差理由，所以「新竹市棒球場造價較其他球場昂貴」，然而他卻發現市府與施工廠商的工程契約書當中，已載明「廠商標價不適用招標文件所定物價調整指數條款」，認為市府提出「物價飆漲」的理由顯然在混淆視聽。

▲誰能決定「新竹棒球場」開賽？　市府教育處回應了。（圖／時代力量新竹市黨團提供）

▲▼黨團認為，原8.3億棒球場工程就包含停車場，且合約內容載明「廠商標價不適用招標文件所定物價調整指數條款」，認為市府提出「停車場追加」、「物價飆漲」是混淆視聽。

▲誰能決定「新竹棒球場」開賽？　市府教育處回應了。（圖／時代力量新竹市黨團提供）

除了認為市府應主動說明工程經費從8.3億元膨脹至 11.9 億元的原因，並公布本案與其變更設計的設計圖及詳細價目表，以及歷次查估勘驗紀錄及點交確認表，林彥甫也認為，市府應對後續缺失改善費用的經費來源交代清楚，「究竟是施工廠商要負責，還是市民買單？」

針對「棒球場尚未完成驗收就開賽」疑慮，教育處賴榮光處長也轉述味全龍球團於7月24日聲明作為的回應，「根據中職聯盟規章第九章第25條，各比賽之場地是否符合標準 ，均需由聯盟認定。」

賴榮光說，新竹球場於已於今(111)年5月完成使用執照法定程序取得使用執照，隨即安排各項目測試，與中華職棒大聯盟賽務相關部門會勘後進行項目微調，和龍來公司完成各營運空間點交，棒球場主要項目完成後，都有經過查驗、測試，並請球團、中職進行場勘與修正，多方確定場地狀態後，才開始使用。

▲誰能決定「新竹棒球場」開賽？　市府教育處回應了。（圖／新竹市政府提供）

▲教育處也解釋，根據中華職棒聯盟規章明訂，場地的使用與停用須經諮詢、協商市府和味全龍球隊意見，由中華職棒聯盟確認決定。（圖／新竹市政府提供）

至於「新竹市立棒球場是誰來決定開賽」，賴榮光解釋，中華職棒聯盟的規章第九章第25條，特別提到場地的使用，必須由中華職棒聯盟來確認；同樣39條也提到，如果要停止比賽也會由中華職棒聯盟來做決定停賽，這過程當中也會諮詢、協商市府和味全龍球隊的意見，由三方所做出的決定。

工務處表示，近年營造工程物價指數飆漲，2006年僅84.72，2022年達130.23，等於漲幅53.72％。雖工程契約書載明「廠商標價不適用招標文件所定物價調整指數條款」，但依據行政院公共工程委員會於109年8月、110年7月函釋載明：「契約雙方得參酌民法情事變更原則，協議恢復原招標文件所載物價指數調整條款，就尚未施工執行部分依變更後之物價指數條款調整工程款；已施工執行部分，不適用變更後之調整方式」，因此本契約仍適用物價指數條款。

工務處表示，「棒球場後續經費」於原契約工程施作項目品質不良，如外野區表層面刨除重鋪等工程項目重新施作將不會再給付費用。

市府再次說明，新竹市棒球場工程經7次流標，後續採減項發包策略，第8次發包於108年決標後，加入外野結構補強、大螢幕、高桅燈等項目，故本案工程經費調整為11.3億元(不含間接工程費，包含間接工程費等為11.9億)，變更經費並未超過總經費之5成，合於採購法規定，外界指控內容並非事實。

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