林智堅論文案有「外溢效應」？林錫耀：現在論斷還太早

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台大9日認定民進黨桃園市長參選人林智堅碩論屬抄襲且情節嚴重，建議撤銷學位，針對論文案是否產生「外溢效應」？民進黨秘書長林錫耀10日回應，選情未來變化空間很大，現在就要論斷其實太早。他強調，民進黨沒有穩輸、穩贏的縣市，距離投票還有一段時間，民進黨會盡全力爭取服務機會。

林錫耀說，民進黨成立至今逾30年，他參與過民進黨各式選戰，選情起伏常見，不必為一時的起伏受太大影響，這次選戰由於疫情關係步調較慢，再加上第4次台海危機，整個社會對選舉關注度及熱度都還沒起來。

因此，林錫耀表示，在選舉氣氛逐漸濃厚後，選情走向才會比較清楚，未來變化還很大，現在就要論斷其實太早。

林錫耀指出，除了金門、馬祖外，民進黨從未執政縣市是苗栗與花蓮，但國民黨可能會在苗栗縣長選舉中分裂，而民進黨第一次在花蓮提名亮眼的原住民女性候選人，這些都是讓選戰產生變化的因素，值得大家關心。

林錫耀認為，從結構上來看，似乎民進黨在南部比較穩，北部則比較吃虧，可是事在人為。舉例而言，去年4大公投舉行投票前，若只看民調沒人認為民進黨會贏。

林錫耀強調，距離投票還有3至4個月，民進黨沒有穩贏、穩輸的縣市，現在離島也有提名人選，就要盡全黨力量爭取服務機會。