「蔡英文向全民宣戰！」　趙少康怒轟：要父母怎麼教小孩

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅被控論文抄襲，遭台大撤銷碩士學位。民進黨主席、總統蔡英文今（10日）表示，願意選擇相信林智堅沒有抄襲，呼籲黨公職「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。對此，資深媒體人趙少康批評蔡英文「是在向學術界及全民宣戰」。

趙少康今天下午二度在臉書對林智堅論文案發表評論，他以「蔡英文向學術界及全民宣戰」為題表示，林智堅論文已經被台大學術倫理委員會認定抄襲，撤銷碩士學位，台大的證據充分理由充足，完全站得住腳，不理解林智堅到底還在瞎扯什麼；離譜的是，身為民進黨主席的蔡英文，不僅硬挺抄襲的林智堅，還要求全黨支持林智堅，蔡英文是不是要以捍衛自己學歷的經驗來挺林智堅？寧可賠上全黨也要救他？

▲蔡英文呼籲民進黨員，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白。（圖／翻攝林智堅臉書）

趙少康指出，蔡英文在中執會上說，林智堅所提出的證據學倫會都沒有被採納，黨內只要是完整看過兩本論文的人，都相信林智堅沒有抄襲。蔡英文妳是笨？還是蠢？是被人蒙蔽？還是自己騙自己？妳到底有沒有是非？蔡英文這樣的說法，是向學術界宣戰，向全民宣戰，妳要父母怎麼教導小孩？

趙少康認為，林智堅要捍衛自身權益，不服台大的認定，那就去向教育部提出申訴，當初台大學倫會讓你前去說明，要你來三次你都不來，現在判定結果後你說自己被突襲、很委屈，請問有這種道理？如果你覺得自己人格被否定，清白受到委屈，不是應該第一時間立即向台大說明清楚嗎？現在把自己當成受害者，然後向黨內取暖，真的太低俗了。

「再假就不像了」趙少康文末痛批，林智堅從一開始就扯謊，蔡英文選擇包庇，就是共犯結構，如今台大堅持學術尊嚴與學術倫理，召開學倫會作出決定後，蔡英文非但沒要林智堅道歉、退選，反倒要求黨內全體力挺林智堅，不能有意見，這是看扁了全民，更貶低了所有知識分子，「是可忍，孰不可忍」。

▼蔡英文定調，力挺林智堅！（圖／記者林敬旻攝）