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ET專訪／賣菜囝仔市長轉戰縣長！　江聰淵「三支箭」創宜蘭新經濟

▲賣菜囝仔受民進黨徵召參選宜蘭縣長，江聰淵誓言帶領全體縣民，贏回宜蘭的榮耀。（圖／江聰淵提供）

▲賣菜囝仔受民進黨徵召參選宜蘭縣長，江聰淵誓言帶領全體縣民，贏回宜蘭的榮耀。（圖／江聰淵提供）

記者游芳男／宜蘭報導

民進黨徵召宜蘭縣長參選人宜蘭市長江聰淵，賣菜囝仔出身，從基層歷練，誠懇打拚進而參與公共事務，再成為公督盟認證的優質縣議員，更將宜蘭市政帶入全方位建設，現在為許諾子孫一個更好的未來，江聰淵擘劃宜蘭三支箭，要創宜蘭新經濟。

▲賣菜囝仔受民進黨徵召參選宜蘭縣長，江聰淵誓言帶領全體縣民，贏回宜蘭的榮耀。（圖／江聰淵提供）

▲跆拳道國手羅嘉翎獲得奧運銅牌後，展開感恩之旅，第一站就是拜訪曾任宜蘭縣跆拳道主委的江聰淵。（圖／江聰淵提供）

2001年受民進黨前黨主席林義雄感召，賣菜囝仔出身江聰淵加入民主進步黨，並於次年擔任立法委員陳金德的助理，負責處理人民陳情案件、法案的資料收集、建設案件的會勘、與各部會的協調……等工作。江聰淵說：「非常感謝我的師父－陳金德立委的信賴與授權，讓我有機會學習，了解議事運作，開展了視野，也學習到如何為民眾解決困難。」

宜蘭縣議員時期的江聰淵，對於縣府的監督總是追根究柢；對於不當的經費運用、浪費公帑，更是毫不留情、重砲轟擊。因此在第一任期，就被媒體封為「議會小鋼砲」，被戲稱是最不菜的菜鳥。並且連續被宜蘭縣公民監督聯盟評鑑為「優質議員」、「認真議員」、「為民服務最佳議員」、「陽光議員」。

▲賣菜囝仔受民進黨徵召參選宜蘭縣長，江聰淵誓言帶領全體縣民，贏回宜蘭的榮耀。（圖／江聰淵提供）

▲▼帶著國旗站上美國職棒大聯盟投手丘，讓江聰淵感受到榮耀的一刻。（圖／江聰淵提供，下同）

▲賣菜囝仔受民進黨徵召參選宜蘭縣長，江聰淵誓言帶領全體縣民，贏回宜蘭的榮耀。（圖／江聰淵提供）

就任宜蘭市長以後，江聰淵舉辦「丟丟銅蘭城國際音樂節」，累積32個國家、76個外國團隊、以及國內外近兩千位音樂藝術工作者參與交流盛會。還在美國堪薩斯州黎霧市姐妹市邀請回訪時，榮獲美國職棒大聯盟邀請，為「堪薩斯皇家隊」主場開球。成為首位帶著中華民國國旗站上美國職棒大聯盟投手丘的台灣地方行政首長。

除了美國之外，宜蘭市更與日本，在文化、教育、觀光等各方面交流頻繁，2018年與日本多個城市共同簽署《西鄉菊次郎結緣交流宣言》，持續深化合作關係。

江聰淵更帶領市公所團隊建設「市民之森」，獲第8屆台灣景觀大獎、榮獲交通部觀光局評選為全台30大經典小鎮；催生宜蘭人故事館、阮義忠台灣故事館，設立宜蘭第一座親子館。施作雨水下水道5.6公里，促成宜蘭橋改建、增建人本通學廊道、新建李科永紀念圖書館、廣植逾萬株紫薇，獲得花園城市三連霸第一名的殊榮。

▲賣菜囝仔受民進黨徵召參選宜蘭縣長，江聰淵誓言帶領全體縣民，贏回宜蘭的榮耀。（圖／江聰淵提供）

▲江聰淵要以三支箭發展宜蘭新經濟，帶領宜蘭開創新局。（圖／江聰淵提供）

深信施政肯用心，山水也會變黃金的江聰淵，這次為許諾子孫一個更好的未來，擘劃宜蘭三支箭：

第一支箭，要讓宜蘭「好賺食」，江聰淵主張用探索教育做為核心，將教育、運動、休閒、健康、觀光……等產業整合在一起。讓宜蘭孩子，親近宜蘭的山海、下水能游、上山能跑。不只是頭腦好、會思考、會應變，還要有健康的身體。這個與山海共舞的新經濟產業鏈，不但能為宜蘭經濟找出路，也是為在地年輕人找頭路。

▲賣菜囝仔受民進黨徵召參選宜蘭縣長，江聰淵誓言帶領全體縣民，贏回宜蘭的榮耀。（圖／江聰淵提供）

▲面對15年後高鐵延伸宜蘭，江聰淵認為負責任的縣政領導者，必須預先做好長遠的城市規劃。。（圖／江聰淵提供）

第二支箭，要讓宜蘭好徛起--高鐵延伸宜蘭，是一個能帶給宜蘭的城市發展、進步的新動能，因此有必要朝向線性城市發展的脈絡，將全縣的城鄉空間做完善的檢討與整備，並且加強以智慧科技建構完善的縣內、聯外交通運輸系統。

第三支箭，要讓宜蘭好生活—其核心價值就是與環境永續和諧共生的優質生活，具體的做法就是綠色經濟讓環境永續、防災治水打造韌性城鄉、深耕在地生活願景、落實全齡社福友善樂活、讓運動成為生活的一部分。

江聰淵自認已經做了充分的作戰整備，就等11/26日宜蘭縣民的抉擇。

▲賣菜囝仔受民進黨徵召參選宜蘭縣長，江聰淵誓言帶領全體縣民，贏回宜蘭的榮耀。（圖／江聰淵提供）

▲江聰淵要讓宜蘭縣成為健康樂活，人人安居樂業的生活大縣。。（圖／江聰淵提供）

▲賣菜囝仔受民進黨徵召參選宜蘭縣長，江聰淵誓言帶領全體縣民，贏回宜蘭的榮耀。（圖／江聰淵提供）

▲江聰淵要以完善的社福政策照顧長輩，讓年輕人無後顧之憂。（圖／江聰淵提供）

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