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人妻梅開5度勾小王殺夫焚屍　竹檢幫子女求償...險要不到錢

記者陳陳凱力／新竹報導

台中人妻姚曉芳和外遇男友陳長吉後，聯手殺害丈夫遭判無期徒刑，竹檢犯罪被害人補償審議委員會同意先各補償袁的2名子女後，再向姚、陳求償，結果一度因竹檢忘了繳裁判費險些討不回來，還好竹檢趕在期限內繳清後繼續追討，台中地院認定竹檢依犯罪被害人保護法規定求償有據，判2人應給付竹檢共80萬元。

34歲姚女曾有5次婚姻，和57歲袁男結婚後又勾搭上25歲小王陳男，她屢向小王哭訴遭袁男暴力相向，誘使情夫一同暗訂殺人計畫，兩人以藥昏迷袁後將他載往新竹橫山住處，以鐵棍活活打死，再潑油焚屍棄置溝渠，事後盜領袁的6萬存款，還變賣其名下轎車。

 ▲人妻梅開5度勾小王焚夫。（圖／翻攝臉書）

▲姚姓女子（左圖）涉嫌聯手小王殺夫（右圖）。（圖／截取自臉書）

袁男胞弟因接到哥哥公司來電，指哥哥已有3天沒上班，退出公司群組，電話也打不通，才發現可疑向警方報案。警方循線查出姚、陳涉嫌重大，逮獲2人並尋獲袁男屍骸本案宣告偵破。台中地院一審宣判，依殺人罪判2人無期徒刑，褫奪公權終身。

袁男死亡後，其2名小孩向竹檢申請遺屬補償金，經竹檢犯罪被害人補償審議委員會今年3月先各補償50萬元、30萬元，竹檢再依此向陳男、姚女全額求償。

未料竹檢提民事損害賠償之訴後，卻未依法繳納裁判費，遭台中地院裁定限期5日內繳清，否則將駁回其訴。竹檢終於在期限內繳清，同時繼續向姚、陳追討。

姚、陳對竹檢求償表示完全同意也無任何抗辯。台中地院審酌，認定竹檢依犯罪被害人保護法規定求償有據，判2人應給付竹檢共80萬元。

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