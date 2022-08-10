雙寶媽問「想生女兒不能高潮嗎」　名醫神回2句！她：嗚嗚嗚

▲雙寶媽詢問蘇怡寧，「偏偏我跟老公性事又很合拍，真的要忍耐不可以高潮嗎？」（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名生兩名兒子的媽媽，私訊婦產科名醫蘇怡寧，詢問是否有「若想生女兒、嘿咻不可以高潮」的說法。對此，蘇兩句話神回，「遠離智障，生活才會快樂」，獲得超過1.4萬人按讚，還釣出一堆醫師留言。當事人解惑後則說，「嗚嗚嗚，謝謝醫師，真的很謝謝您。」

▼當事人私訊截圖。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）



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蘇怡寧9日在「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書分享雙寶媽的私訊截圖，只見她說，「蘇醫師您好！我是住男生宿舍的二寶媽，因為跟先生太想要一個女寶，目前正努力想說拚一下第三個寶貝，但近日得知一種說法令我非常困擾+疑惑…」

當事人說，「有一位生了兩個女寶的媽媽友告知，如果想生女兒，跟老公做功課的時候千萬不可以高潮…我知道這聽起來非常無稽之談，但是媽媽友算是小有名氣的公眾人物，還說她的其他朋友也是這樣所以都生女兒......」

▼許多媽媽、人妻常私訊蘇怡寧詢問各種問題。（示意圖／記者李佳蓉攝）



當事人提到，「但偏偏我跟老公性事又很合拍，真的要忍耐不可以高潮嗎？必須做功課又要忍耐，人生好難啊！！！我知道生男生女一切是機率，還查了資料，女性高潮的時候是否可能分泌一些荷爾蒙影響胎兒性別，但是完全找不到相關佐證。」

「我知道這很荒謬，但是朋友每天一直強調...搞得我都混亂了。」當事人表示，「先謝謝蘇醫師...真的不知道該怎麼辦才好，謝謝您了...謝謝。」對此，蘇怡寧回應，「遠離智障，生活才會快樂。」她說，「嗚嗚嗚，謝謝醫師，真的很謝謝您。」

蘇怡寧在臉書寫道，「生女兒的各位同學，請回家打老公的屁股，為什麼都沒有高潮。也請各位擁有可愛女兒的老公們，好好反省檢討一下自己的技能，謝謝。唉，關於生男生女的性別迷思，我真的也不想再多說些什麼了。」

對此，「小劉醫師」劉宗瑀留言，「是在說什麼鬼」；蘇怡寧回應，「鬼月鬼故事」。醫師許嘉珊醫說，「有高潮的機會還不好好把握起來？傻傻的，年輕人終究是年輕人。」醫師林昀萱則表示，「是見不得別人騎樂融融嗎？ 不管生男生女，祝大家隨慾而安啦！」