男友月領32K　卻逼她離職顧小孩！女傻眼：我賺比你多耶

▲原PO最近發現自己懷孕了。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

生小孩不僅要擔心經濟狀況，還有很多問題要面對。一名女網友就說，最近發現自己懷孕了，決定要生下來，不過因為家裡沒有人可以幫忙照顧，所以男友希望她辭職在家帶小孩，不過如此一來家中月收入只剩32K，她擔心會無法維持家中狀況。不少人看到後，紛紛勸「千萬別離職！不然以後會變很慘」。

原PO在「匿名公社」發文表示，她的薪水35K、男友薪水32K，平時同居生活是各付一半開銷，但麻煩的是，她最近在沒做好準備的情況下懷孕了，雖然打算要生下來，但沒有長輩可以幫忙帶孩子，要怎麼照顧就成了問題。2人討論後，男友要她把工作辭掉，留在家裡顧小孩，但她無法理解，「我薪水比他多，為什麼是我辭？小孩給褓姆顧，我也會怕，如果我辭了，薪水只剩男友的夠維持家庭嗎？」

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原PO也說，現在是借住在親戚家中，所以不用付房租，平時也都很節儉，目前買房基金已經存到約18萬元，過幾個月小孩就要出生了，心想撐到小孩上學，就可以重新出去找工作。不過朋友認為這個想法太樂觀，未來全家的生活會過得很苦，因此她才會PO文求助「想問大家意見？」

▲網友認為18萬不夠養小孩。（示意圖／翻攝自PAKUTASO）



不少網友看到後，紛紛表示「千萬不要辭掉工作！你有收入就能控制小孩的照顧方式，否則以後不願意也得聽從別人的意見」、「18萬生完孩子就沒了」、「沒結婚、沒責任，出任何問題都是問題，生孩子後18萬真的很緊，至少養小孩還行，其它要找業外收入」、「送妳一句話節省開銷，不然18萬真的不夠養小孩，小孩出生一切都是開銷」。